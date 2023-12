El Tomba encendió el chip de la ilusión

“Que lo llevan adentro como lo llevo yo...” así terminó el plantel de Godoy Cruz de cara a la multitud que lo acompaño en la noche del sábado en San Luis y no es para menos, el último penal anotado por Hernán López Muñoz le dio al equipo conducido por Daniel Oldrá a las semifinales de la Copa de la Liga y estar solamente a dos cotejos de hacer historia. Ahora en la próxima parada será frente al duro Platense de Martín Palermo, aún no hay día ni sede confirmada para este partido, ¿será este viernes? ¿se disputará en el Mario Alberto Kempes? esas preguntas en las próximas horas serán respondida por la Liga Profesional que aún no comunicó nada al respecto.

Luego de que ayer (domingo) terminaron las otras llaves de los ocho mejores del campeonato, fue otro día soñado para la Bodega y esta a un paso de abrochar su lugar en su quinta participación en la Copa Libertadores de América del próximo año. ¿Por qué? el triunfo agónico (1-2) de River sobre Belgrano y la apasionante victoria desde los doce pasos de Rosario Central 7 (2-2) frente 6 Racing Club, los dejo al Bodeguero a nada de estar en el certamen más importante del continente de 2024.

En el hipotético escenario que el Expreso derrote al elenco de Palermo y compañía abrocharía su clasificación, esto se da debido a que, del otro lado del cuadro, los conjuntos de Martín Demichelis y Miguel Ángel Russo respectivamente ya clasificaron por su posición en la tabla anual. Solamente por llegar al último compromiso, entraría a la fase dos de este torneo y disputará el repechaje.

Otra probable ecuación será si el Tomba consigue la ansiada primera estrella entrará a la fase de grupos. ¿Cuál es la otra alternativa? si llega a perder contra el Calamar, tiene que esperar unos días más y aguardar que el Millonario o el Canalla se queden con el título, así liberan sus respectivas plazas.