Daniel Oldrá: "Haremos el mayor esfuerzo para llegar a la final y darle una alegría a la gente"

Este sábado desde las 18:00 Godoy Cruz buscará un lugar en la Final de la Copa de la Liga y para conseguirlo deberá vencer a Platense. En un principió el duelo se iba a disputar en Rosario, pero por temas de seguridad la sede debió cambiarse y finalmente el partido se jugará en el Estadio Único de San Nicolás.

Respecto al tema del cambio de sede, el entrenador del Tomba, Daniel Oldrá, en charla con el programa Dos de Punta de Radio Andina- Mendoza dijo lo siguiente: "ya está, ahora hay que resolver las cosas. Tendremos que ir a jugar, como corresponde, a San Nicolás. Me duele por el hincha de Godoy Cruz que tiene que hacer un esfuerzo muy grande". Además el DT agregó, "Lo que más me preocupaba era que me cambiaran el día por el tipo de trabajo que tenemos previsto para la semana. Si le errás en algo, sonás. Una cosa era jugar el viernes y otra el sábado".

"En las finales a veces no podés jugar tan bien, fijate lo que le pasó a Maipú. Hay muchas cosas en juego y está el temor a no equivocarse" reflexionó Oldrá.

Acerca de la campaña del Expreso en esta Copa de la Liga,"El Gato" afirmó, "Fuimos el único equipo que durante todo el año fue súper competitivo. Hubo equipos que estuvieron diez fechas sin ganar. Nosotros no tuvimos bajones. Sé que los últimos partidos no hemos jugado tan bien, pero nos estábamos jugando cosas importantes y las seguimos jugando mientras otros no lo lograron. No puedo pedirle más a los jugadores".

Sumando al tema del gran trabajo que viene realizando el equipo en la competencia, el ex defensor aseguró, "Godoy Cruz se ha ganado un respeto. Fijate que Banfield en el segundo tiempo prácticamente no nos atacó. Estamos a dos pasos de la gloria".

"Estoy feliz, por supuesto que lo estoy. Estamos a dos pasos de una estrella y con mi club, pero además hemos logrado 63 puntos en el año, no es un detalle menor" destacó el DT.

Sobre su trabajo y el de sus colegas Oldrá sostuvo, "El cuerpo técnico tiene un gran sentido de pertenencia. Yo tengo un gran cariño por cada uno de los que lo integran". También agregó, "No estoy durmiendo nada, si habitualmente no lo hago imaginate ahora. Ni con pastillas. Así estamos con el Ruso (Marcucci), los otros tres (Ibáñez, Franco, Olmedo) cierran los ojos al toque".

"No cualquiera te juega una final, nosotros tenemos mucha gente joven. Por eso no tiene nada que ver con los partidos que hemos jugado con Platense o que yo lo conozca a Martín (Palermo). Es un partido aparte. Haremos el mayor esfuerzo para llegar a la final y darle una alegría a la gente" finalizó el querido entrenador tombino.

La palabra de Nicolás Fernández

Una de las piezas fundamentales del Bodeguero en este último tiempo, Nicolás Fernández, en dialogó con el programa ídolos y anónimos expresó cómo se siente de cara al partido ante Platense. "Estamos un poco ansiosos pero tratamos de llevar la semana lo más tranquilo posible" relató.

⁣"Tenemos que ir a Rosario en avión y luego en micro a San Nicolás. El cambio de lugar complicó a todos" ⁣aseguró el uruguayo.

En cuanto al rival del Tomba, el "Indio" comentó: "De Platense ya vimos varios videos, seguro será un partido duro y cerrado. Hay que ganarlo como sea, hay que apretar los dientes e ir a buscarlos". ⁣

⁣"Estoy con ganas de hacer un gol desde afuera del área. Cuando nos ponemos a hablar con los chicos, nos damos cuenta de que hicimos un gran torneo y de lograr la primera estrella para el club" ⁣afirmó el jugador de 25 años.

⁣Consultado por cómo lo ve al DT, Fernández expresó "El Gato está ansioso, pero trata de transmitir tranquilidad. Es el primero que quiere salir campeón. Conseguir una estrella es un sueño para todos nosotros".

Para cerrar, el surgido en Fenix habló sobre las condiciones del equipo, "Este equipo es capaz, no tiene dudas. Sabemos que podemos lograr lo que buscamos, estamos muy convencidos".