Daniel Oldrá: “Me voy muy triste por no haber llegado a la final, teníamos mucha ilusión de poder jugarla.”

Al concluir el encuentro que se jugó en la localidad de Buenos Aires, en el cual el Expreso fue derrotado por penales, luego de acabar los 90 minutos empatando 1 a 1 con goles de Ronaldo Martínez, quien abrió el marcador para el Calamar y Salomón Rodríguez dándole el empate al Bodeguero. El entrenador tombino expresó su tristeza diciendo “ Quiero pedirle disculpas al hincha de Godoy Cruz porque soñé con esta posibilidad de jugar una final y no se lo pudimos dar".

A pesar del resultado, se mostró muy agradecido con el cuerpo técnico, los jugadores y sobre todo a los seguidores del club, quienes acompañaron y alentaron en cada uno de los partidos, sin importar el lugar. Con mucho sentimiento, expresó "tengo que sacarme el sombrero, dejaron la vida, jugaron el partido como había que jugarlo, lo fueron a buscar y estoy totalmente agradecido", para continuar diciendo “agradezco a mi cuerpo técnico” , luego de eso, prosiguió con un mensaje para los fanáticos, pero, además, dirigió unas palabras a la organización de la Copa de la Liga Profesional "Me dan mucha tristeza muchas situaciones, pero bueno, ya está. Agradecerle al hincha y pedirle perdón por no haberle dado esta chance de jugar una final del fútbol argentino, que estuvimos tan cerca y no lo pudimos concretar", y para cerrar el agradecimiento a la gente, quiénes merecían estas palabras por todo el esfuerzo, agregó "Lo otro, que quede para el análisis de ustedes, de los dirigentes, no sé... Eso es lo que más siento, especialmente por los kilómetros que hicieron los hinchas, siempre nos sentimos identificados y dejaron la vida como la dejaron los jugadores", finalizó Daniel Oldrá.

Pero no solo se habló sobre el partido, también se tocó el tema sobre el futuro del entrenador, a lo que respondió: “No he pensado nada, solamente pensaba en este partido y en llegar a la final. Después veremos que sucede con la dirigencia. Me he sentido muy respaldado por este grupo de jugadores”.

Como es sabido, el Gato siempre soñó con ganar un título en Godoy Cruz, ya que siempre estuvo cuando el club más lo necesitó y se mostró a la altura de las circunstancias en cada entrenamiento y partido. Demostró el amor que tiene por el equipo bodeguero y a pesar de que no se logró el objetivo, nunca se puso en duda la clase de dirigente que es y su amor hacia los colores. El fútbol siempre da revancha Daniel.