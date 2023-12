El Gato de las mil vidas: modelo 2024

“Me voy triste por no poder haber llegado a la final, teníamos mucha ilusión de poder jugarla” declaró, Daniel Oldrá tras el duro golpe sufrido en San Nicolás, donde Godoy Cruz volvió a quedarse en las puertas y quedó afuera por penales en manos de Platense, lo que era esperanza de conseguir la deseada primera estrella se acabó en la lotería desde los doce pasos. En esa conferencia post eliminación, uno de los máximos ídolos del club de calle Balcarce manifestó: “No he pensado en nada, solamente tenía la cabeza en este partido y en llegar a la final. Después veremos que sucede con la dirigencia” comentó al referirse sobre su futuro inmediato.

Sin embargo, hace unos días ya el plantel se encuentra licenciado a la espera de la vuelta a los entrenamientos y el inicio de la pretemporada, a la espera de posibles idas y algunas caras nuevas, se conoció que el DT seguirá en su cargo en el próximo año. Esto quiere decir que el cuerpo técnico identificado en la historia del Bodeguero continuará: Nicolás Olmedo, Nelson Ibáñez, Marcelo Marcucci y Guillermo Franco son los nombres de los ayudantes más cercanos a Oldrá.

Tras la polémica conferencia de Diego Flores allá por abril, disparando indirectamente hacia Alejandro Chapini, el ex defensor de River Plate asumió de manera interina y cambió la mentalidad en un abrir y cerrar de ojo. En la pasada Liga Profesional ocupó el noveno puesto y en la tabla anual está en la quinta ubicación, hoy está adentro de la próxima Copa Sudamericana 2024.

Seguramente este sábado, el mundo del Tomba este atento a la final porque en caso que Rosario Central de la vuelta olímpica en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Godoy Cruz confirmará su asiento en su quinta participación en la Copa Libertadores del próximo año. Si, el Bodeguero juega el certamen más importante del continente jugará la fase dos (repechaje) por un lugar en los grupos de esta competición.

Partidos dirigidos: 35

Triunfos: 14

Empates: 14

Derrotas: 7}

Por último, aún no hay novedades en cuanto a un nuevo mercado de pases, hay sondeos por Hernán López Muñoz, Salomón Rodríguez, Lucas Arce, Tadeo Allende son los principales apuntados por otros elencos. Uno de los sueños tanto de la dirigencia como de los hinchas es retener a Diego Rodríguez su principal referente: “No tengo ni idea de lo que voy hacer con mi futuro. Siempre hay posibilidades de seguir, aunque es difícil” dijo, el arquero en una entrevista con Dos de Punta