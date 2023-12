El Karma del Muñeco

Se acabó el sueño tempranamente. Lo que era en la ´previa era a priori una llave accesible, todo parece indicar que el Al Ittihad iba a ser el rival del Fluminense en las semifinales del Mundial de Clubes que se está disputando en Arabia Saudita, donde tenía el plus extra de ser local con su gente. Finalmente, el equipo conducido por Marcelo Gallardo tuvo una pésima tarde a comparación de aquella goleada en el debut (3-0) contra Auckland City y quedó afuera en el segundo encuentro que jugó en este certamen.

CONSOLANDO. Marcelo Gallardo abraza a sus ex dirigidos tras la final perdida en 2015 a manos del Barcelona. Foto: Web

Fue una dura derrota por el último campeón de la Liga Profesional de aquel país frente al debutante Al Ahly, el conjunto que está representando a la Confederación Africana y ahora se medirá ante el verdugo de Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores de América. Ali Maaloul, Hussein El Shatat y Emam Ashour, mientras que descontó en los últimos minutos, Karim Benzema, el delantero francés erro un penal cuando el cotejo iba 1-0 a favor de los “egipcios”.

En la carrera del DT de 47 años, viene siendo esquiva cada participación en sus antecedentes en esta competición, en el 2015 perdió la final y en el 2018 cayó en las semifinales (se colocó la medalla por quedar en tercer lugar de este campeonato). Ambos, en su época gloriosa con su amado, River Plate.

Sin embargo, su primer registro fue en la edición 2015, el club de Núñez llegó a este torneo tras obtener la Libertadores de ese año al golear en el último compromiso a Tigre de México, en el estreno sufrió más de la cuenta para poder dejar en el camino a Sanfrecce lo derrotó por la mínima diferencia por el solitario grito de Lucas Alario. Pero, en el espectáculo decisivo se topó con una potencia nada menos ante Barcelona y se quedó con las manos vacías al tropezar por un contundente 3-0 con las conquistas de Lionel Messi y un duplicado de Luis Suárez.

Tres años más tarde, nuevamente, Gallardo asistió a una nueva versión de la Copa Mundial de Clubes que normalmente se juega en diciembre y aquella del 2018 arribaba como el nuevo rey de América, luego de levantar su segunda Libertadores en aquella inolvidable final frente al rival de toda la vida. En el cuadro de los cuatro mejores no pudo contra Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos, después de empatar 2-2 en tiempo regular (Rafael Santos Borré en dos ocasiones y Marcus Berg e Caio Lucas Fernandes, los goleadores) en la definición por penales, fue una caída por 4-5.

DURO GOLPE. Marcelo Gallardo no encontró respuesta en la edición 2018 del Mundial de Clubes y se tuvo que conformar con el tercer lugar. Foto: Web

De esta manera, el ex director técnico de Nacional, entre otros aún no puede saldar su deuda pendiente de gritar campeón en el ámbito del mundo y en este caso, la tercera no fue la vencida para Napoleón y compañía.