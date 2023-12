Alejo Véliz, el decimo componente de los goleadores nacionales en la Premier en este 2023

Grito eufórico. Aunque no alcanzó, una de cal y varias de arenas, Alejo Véliz seguramente en lo personal no se olvidará la tarde de este jueves en la víspera del año nuevo y en los últimos días de este 2023, el ex atacante de Rosario Central ingresó en el segundo tiempo en el duro traspié del Tottenham frente Brighton y tuvo su aporte goleador. A los 24’ del segundo tiempo reemplazó a Brenan Johson y faltando nueve minutos para que se baje el telón en el Amex Stadium capturó un rebote para vencer la resistencia de Jason Steele.

De esta manera, fue el autor del parcial 4-1 después llegó el otro descuento por medio de Ben Davies, anteriormente para el equipo conducido por Roberto De Zerbi anotaron Pervis Estupiñán, un duplicado de Joao Pedro y Jack Hinshelwood. Además del delantero que tuvo un buen papel en el pasado Mundial Sub 20, Giovani Lo Celso entró en el complemento en el conjunto de Londres, mientras que Facundo Bounanotte (fue amonestado) estuvo desde el arranque en las Gaviotas.

¡¡ALEJO VÉLIZ MARCÓ ANTE BRIGHTON SU PRIMER GOL OFICIAL EN TOTTENHAM!! pic.twitter.com/g39jSrmKkc — SportsCenter (@SC_ESPN) December 28, 2023

Con esta caída, los Spurs dejo pasar la chance de pasar la línea del Manchester City y como si esto fuera poco de treparse a los puestos de clasificación directa a la próxima edición de la Champions League de 2024, este tanto del nacido en Santa Fe es el décimo futbolista que convierte en la Premier. En esta temporada ya habían convertido: Julián Álvarez, Alejandro Garnacho, Cristian Romero, Marcos Senesi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lo Celso, Bounanotte y Nicolás Domínguez.

Sin embargo, tras ocho años se volvió a repetir esta tendencia y en la temporada 2014/15 fue el mismo registro, en aquella oportunidad los artilleros oriundos de nuestras tierras fueron: Sergio Agüero; Leonardo Ulloa; Esteban Cambiasso; Ángel Di María; Erik Lamela; Mauro Zárate; Pablo Zabaleta; Fabricio Coloccini; Jonás Gutiérrez y Martín Demichelis.