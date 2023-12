Hernán López Muñoz, despejo las dudas: “Nadie de River me llamó para volver”

Es uno de los futbolistas claves en la columna vertebral de Daniel Oldrá, el entrenador lo tiene en cuenta de cara al intenso 2024 de Godoy Cruz, donde tendrá que afrontar tres competencias en el primer semestre del próximo año. Debido a este motivo, Hernán López Muñoz salvo una oferta que lo seduzca seguirá en el club de calle Balcarce: “Lo único que puedo decir es que soy jugador de Godoy Cruz y voy a jugar la Copa Libertadores con la institución, es un sueño que tengo” comentó en una entrevista con Radio La Red en las últimas horas.

Ayer (jueves) salió el rumor que el elenco de Núñez lo quería repatriar: “Nadie de River me llamó para volver” dijo el sobrino nieto de Diego Armando Maradona. Además, en esa misma línea, el volante mantuvo firme su postura: “Mi representante me comentó que tampoco lo contactaron. Desde Godoy Cruz me dijeron que no hay nada” rompiendo el silencio después de estar su nombre en los principales medios.

​ PULGAR PARA ABAJO. Hasta el momento, el pariente de Diego Maradona seguirá en el Tomba, donde es importante para el cuerpo técnico. Foto: Web

En este mismo contexto, el nacido en Villa Parque dio su opinión acerca si jugaría en el Xeneize: “Hoy por hoy te digo que no jugaría en Boca” sentenció, el hombre de 23 años. Cabe recordar que también se mencionó sobre una posible ida al Napoli de la Serie A.

Por último, un dirigente del Tomba: “Nadie de River se comunicó con Godoy Cruz por López Muñoz. Es todo mentira. Ni a nosotros ni al representante, no hay posibilidad de recompra” concluyó uno de los popes del Bodeguero al ser consultado por Germán García Grova -uno de los productores de Tyc Sports- y periodista de Radio La Red.