Tomás Pozzo: “La realidad es que estoy bien”

Puso primera. Luego de un mes de vacaciones, el plantel de Godoy Cruz volvió al ruedo y arrancó su pretemporada de cara a este movido año con varios frentes por disputar. Después del primer entrenamiento de este 2024, Tomás Pozzo una de las tantas caras nuevas del conjunto de calle Balcarce brindó testimonios en una de las oficinas del predio de Coquimbito: “Me sorprendí, las instalaciones del club son de primer nivel, los chicos me atendieron diez puntos todos. Muy contento por este nuevo desafío” comenzó diciendo, el volante que tuvo un último paso por Independiente.

En otra línea, el nacido en Adrogué confesó los motivos para arribar al elenco de Oldrá: “Fueron varias cosas, una de ellas fue que mostraron mucho interés en mí. La verdad que estuvieron una gran predisposición, la realidad es que el club tuvo un año gran año. También mi familia estaba muy convencida de que este acá”. Además, el centrocampista dejo en claro que mantuvo un dialogo con el entrenador de turno: “Hable un día antes de firmar el contrato, me contó su plan de juego. Puedo jugar por todo el frente de ataque, menos de cinco posicional” dijo lo que le comentó el DT del Bodeguero.





Sin embargo, hace un tiempo atrás, Carlos Tevez hoy director técnico de Independiente lo criticó duramente por su acción: “Hoy por hoy no lo pienso, es una etapa de mi vida que ya paso. Fui muy feliz en Independiente, me llevó grandes profesionales y deportista allí. La realidad con el técnico tuve un entredicho y buscamos una mejor salida” aseguró acerca de aquellas polémicas declaraciones del adiestrador del Diablo. En febrero, el Toto sufrió la rotura de ligamentos de su rodilla izquierda: “La verdad que ese momento no se lo deseo a nadie, te hace madurar en muchas cosas. Por suerte pude volver a jugar rápidamente, llegué hacer hasta cuatro turnos por día en la recuperación”.

Por último, el centrocampista de 23 años dio a entender su buena relación con Hernán López Muñoz: “No creo que sea problemas, no hay nada más lindo que juntar jugadores que juegan bien al fútbol. Creo que no va a ver problema en juntarnos en la mitad de cancha, es cuestión de acoplarse lo más rápido posible” sentenció, el volante que firmó su vínculo en noviembre pasado, donde el Tomba lo compró en una suma cercana al millón de dólares por el 70% de su pase.