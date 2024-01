La novela del Ruso tuvo un desenlace poco feliz para la Bodega

Llegó la noticia que nadie quería escuchar. Luego de sus vacaciones en el extranjero y ya de vuelta a sus pagos, la historia que tenía en vilo a todo el mundo de Godoy Cruz tuvo un final en este caso no fue el resultado esperado y se anunció la noticia que salió a la luz en noviembre pasado. Tras el arranque de la pretemporada en Coquimbito, el club de calle Balcarce ayer puso primera y volvió al trabajo pensando en el año apretado por la triple competencia, uno de los grandes ausentes fue Diego Rodríguez aún no se sabía que iba a ser del futuro del arquero.

Durante últimas horas del miércoles empezó a circular el rumor que el nacido en Mar del Plata tenía la decisión de no continuar en el Expreso y hace un rato el mismo lo comunicó mediante una carta en sus redes sociales. “Gracias Mendoza por el respeto y el amor que me brindaron estos dos años. Nunca voy a olvidar este tiempo vivido, parte de mi corazón se queda con ustedes” concluyó, el “50” en la temporada pasada que arribó a mediados de 2022 en la búsqueda de la permanencia en la máxima categoría.

En poco tiempo, el hombre de 34 años se ganó el cariño del hincha de Bodeguero y se hizo un referente tras la ida hace un año atrás de Martín Ojeda se adueñó de la cinta de capitán. En la pasada Copa de la Liga, fue uno de los porteros (el otro Facundo Cambeses) que mantuvo más veces la valla invicta en ocho oportunidades.

Los números en el Tomba del futbolista con pasado en Independiente, Elche entre otros disputó 68 cotejos, convirtió tres goles, recibió 65 tantos en contra y cerró su portería en 25 ocasiones. Aun no se sabe que será de su futuro cercano, según se conoció distintas fuentes aseguran que está en carpeta de Estudiantes, Gimnasia de La Plata y Nacional de Uruguay actualmente es jugador libre.

Por último, la principal meta del conjunto dirigido por Daniel Oldrá es buscar cuanto antes un reemplazante para cubrir esa perdida sensible, el principal apuntado es Gastón Gómez. El Chila en la temporada pasada estuvo bajo los tres palos de Vélez Sarsfield y en este mes tiene que volver a Racing Club después de que terminó su préstamo, aunque el dejo en claro que corre detrás de la consideración de Gustavo Costas y hace unas horas llegó a un acuerdo por la llegada de Cambeses de Banfield para pelear el puesto con Gabriel Arias.

“Si no llega nada que me atraiga, me quedaré” detalló en profundidad su situación, Gómez en una entrevista con DSports Radio a finales del año pasado. Tiene un plus extra Godoy Cruz para quedarse con sus servicios este año juega la Copa Libertadores (deseo de cualquier jugador) y trascendió que tiene buena relación con Nelson Ibáñez -uno de los integrantes del cuerpo técnico- que lo conoce de su paso por la Academia, mientras tanto el Ruso es la única baja sensible en el plantel del Gato y su pandilla. Hasta el momento, mantuvo la base de la anterior temporada.