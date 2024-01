Facundo Butti cerca de llegar a la Bodega, ¿cierra la persiana el Tomba en su modelo 2024?

Cuando todo parecía indicar que el equipo conducido por Daniel Oldrá entraba en un descanso en el mercado de pases, donde en las últimas horas no había indicio de ninguna negociación, ahora salió a la luz un nuevo apuntado por Godoy Cruz pensando en el nuevo modelo de este intenso año. Ante la posible ida de Gianluca Ferrari, el defensor central es uno de los objetivos de Atlético Tucumán pedido exclusivamente por el binomio Sergio Gómez- Favio Orsi, la idea tanto del cuerpo técnico como la dirigencia era buscar un marcador central zurdo.

Con este principal requisito rápidamente, el club de calle Balcarce llegó a un acuerdo de “palabra” para el arribo de Facundo Butti, una de las grandes promesas del 2023 en la Primera Nacional defendiendo los colores de All Boys. Según trascendió en las redes sociales, el futbolista de 23 años que mide 1,90 de altura fue uno de los más parejos en el elenco de Floresta disputó 23 partidos y convirtió un gol (ante Gimnasia de Mendoza), recibió siete tarjetas amarillas y una expulsión por doble amonestación dejando un saldo de 1744’ dentro del verde césped.

En su corta carrera, Butti realizó inferiores en Vélez Sarsfield allí quedó en libertad de acción y tras este corto periodo decidió continuar su trayectoria en el “Albo”. Las caras nuevas del Tomba en este receso son: Franco Petroli y Marcos Montiel (falta el anuncio oficial), Mariano Santiago, Martín Pino y Tomás Pozzo respectivamente. La otra buena noticia para el Bodeguero es que mantuvo la base y solamente sufrió la baja sensible de su capitán, Diego Rodríguez (no renovó contrato y es agente libre) y Cristian Núñez (no se le extendió su vínculo y terminó arreglando en Tacuary de Paraguay).