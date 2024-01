Leonel Coira: “Vengo a uno de los mejores equipos de Argentina”

Luego de sumarse hace poco al conjunto conducido por Daniel Oldrá siendo uno de los refuerzos que promete en la previa, hace instantes en conferencia, Leonel Coira brindó testimonios dando sus primeras impresiones: “Llegamos a un club que hizo muy bien las cosas el año pasado vengo con muchas expectativas. Firme mi primer contrato profesional, vi al elenco muy unido, ahora estamos por pelear para entrar a los grupos de la Libertadores” comenzó diciendo el juvenil que viene de un último paso por las canteras de Boca Juniors. Además, el hombre que tuvo un breve paso por las inferiores del Real Madrid y Valencia dejo en claro su deseo: “Tengo ganas de triunfar acá vengo aportar mi juventud, pero también mis ganas de gloria” dijo al referirse sobre su meta individual.

Sin embargo, en otra línea, el mediocampista que se formó en el viejo continente fue contundente al referirse sobre que se puede esperar de el: “Es un salto de muchísima calidad que estoy dando, es uno de los mejores equipos de Argentina y lo que le puedo aportar es un juego ofensivo” comentó, el ex hombre que llega procedente del elenco de la Ribera. En su momento, Coira se lo comparó como el “nuevo Messi” así lo describieron los ojeadores en España: “Eso de la comparación con Messi no tiene nada que ver lo que pasa, cuando era muy chiquito Messi estaba en su nivel muy alto. No tengo nada que ver con el estilo de él me gusta asociarme más a mis compañeros” cerró Leonel de 20 años.