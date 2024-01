Juan Bautista Cejas: “Hablando con mis compañeros, me di cuenta que es un grupo hermoso”.

Desde Vavel Argentina se le hizo la pregunta sobre el recibimiento del club, sus compañeros y que le parecieron las instalaciones. A lo que Juan respondió “Viniendo de Arsenal, obviamente me he encontrado con otra cosa. Es un club que te brinda un montón de cosas, que por ahí, allá no me habían brindado. Acá tenés todo, lo único que tenés que hacer es venir a jugar. Hablando con mis compañeros me di cuenta que es un grupo hermoso, y es muy lindo porque si el grupo está unido, te ayuda”.

Desde TyC Sport hablaron sobre la vara alta que dejo el equipo el año pasado, y que opinaba el sobre esto. Tuta argumentó lo siguiente: “El equipo viene haciendo un laburo enorme, no es fácil meterse en zona de copa. Estoy agradecido con el cuerpo técnico por haberme elegido y haberse fijado en mí. Y bueno, a aportar el granito de arena. Yo creo que las cosas se van a ir dando”.

A demás, se destacó el nivel que obtuvo y fue construyendo a pesar de la temporada complicada que tuvo Arsenal y se le preguntó cómo se sentía con la llegada al club, ya que tiene las características que se necesitan en el plantel. A lo que el jugador no dudo en responder “Tranquilo. La verdad me sirvió en lo personal, en esta competencia y en la que toque jugar hay que rendir y estar a disposición del cuerpo técnico”.

Por otra parte, desde radio Nihuil se le consultó sobre cómo se está acomodando en los primeros momentos de pretemporada, más que nada porque es corta, por lo cual juega mucho la intensidad y además, que es lo que propone Godoy Cruz para llegar lo mejor posible físicamente al primer partido, a lo que Juan respondió “Es corto el plazo que tenemos para arrancar el torneo, pero bueno, con los entrenamientos que estamos teniendo yo creo que vamos a llegar muy bien”, finalizó el jugador.

Los hinchas del equipo bodeguero esperan con ansias a su equipo, y sobretodo de poder ver brillar a las nuevas caras que vestiran los colores azul y blanco. Con los refuerzos ya presentados, el Expreso se pone en marcha hacia una nueva ilusión.