Chau Tomba, hola Decano

Tema cerrado. Luego de conocerse en los primeros días de este año que Gianluca Ferrari tenía las horas contadas en Godoy Cruz, otro de los objetivos del equipo conducido por Daniel Oldrá era sumar cuanto antes a su reemplazante y próximamente seguramente sea anunciado, Facundo Butti como nueva cara. Ante este panorama, el ex San Lorenzo que vencía su contrato el pasado 31 de diciembre renovó su vínculo por un año más con el club de calle Balcarce y decidió buscar minutos en Atlético Tucumán, donde se volverá a reencontrar con el binomio conocido Sergio Gómez-Favio Orsi.

Después de la dura lesión que sufrió hace en febrero pasado, cuando en la derrota del elenco que era dirigido por Diego Flores cayó por la mínima diferencia en el Nuevo Gasómetro, el rosarino de 26 años sufrió la rotura de ligamentos cruzado anterior de su rodilla derecha. Desde ahí que no volvió a jugar oficialmente con el plantel superior recién sumó rodaje en el triunfo de la reserva frente Unión por el Torneo Proyección pasado y formó parte de algunas convocatorias de Oldrá.

Tras conocerse su nuevo destino, el hombre que tiene un breve paso por el Latina de Italia que llegó a principios de 2020 a la Bodega en sus redes sociales publico una carta de despedida: “En el medio de estos años pase muchísimos momentos, algunos lindos, otros no tanto, pero trate de dar siempre lo mejor que tenía les juro que no me guarde nada. Espero haberlos representando” fue una de las tantas palabras que utilizó el marcador central. En una de sus últimas frases en este emotivo adiós tuvo un mensaje destacado al eterno, Santiago “Morro” García: “Ah y gracias negro a vos también, desde el primer día me hiciste sentir como en casa, me demostraste y me hiciste entender lo que era Godoy Cruz para vos. Sos eterno” seguramente a más de un hincha del Bodeguero se cayó varias lágrimas.

Los números que dejo Ferrari en el Tomba disputó un total de 82 cotejos, convirtió tres goles y repartió dos asistencias en su cuenta personal, en horas de este miércoles es casi un hecho que será confirmado como nueva incorporación del Decano. De esta manera, es la tercera baja que sufre el cuerpo técnico encabezado por el Gato y compañía, se les suma a las salidas de Diego Rodríguez y Cristian Núñez respectivamente.