Los campeones que no siguen en el club

Rosario Central que cerró una gran temporada muy soñada, con la clasificación a la Copa Libertadores y el título de la Copa de La Liga, donde desató una locura en la ciudad. Tras disfrutar los logros, ya tiene la mente puesta en este 2024 y confirmó la baja de cuatro futbolistas que no renovarán su contrato y dejaran el club en esta nueva temporada. Los jugadores que no seguirán en el equipo canalla son: Fernando Rodríguez, Octavio Bianchi, Ismael Cortéz y Walter Montoya. Ninguno tuvo demasiado rodaje en la segunda parte de año.

El “Colo” Rodríguez, nacido el 5 de octubre del 2000 en Villa Gobernador Gálvez, debutó en Primera División el 25 de septiembre del 2022 y disputó 4 encuentros oficiales con la camiseta auriazul. El defensor no será tenido en cuenta por el entrenador Russo y deberá buscar otro destino.

En tanto, el jugador Bianchi no continuará en la institución al finalizar su vínculo como cedido a préstamo desde All Boys. El delantero, nacido el 5 de octubre de 1995 en Maipú, Buenos Aires, disputó este año 25 partidos en el Canalla pero no anotó goles. Formó parte de los planes del técnico aunque le costó llevar peligro al arco de enfrente, al punto que ni siquiera logró convertir en el último semestre

Asimismo, Cortéz no seguirá en Central, ya que finaliza su cesión a préstamo de un año y medio. Desde su arribo al club de Arroyito, a mediados de 2022, el lateral derecho cuyo pase pertenece a Gimnasia de Mendoza, disputó un total de 28 partidos con la camiseta auriazul y anotó un gol.

Por último, el “Chaque” Montoya, el nombre de mayor peso, viene de tener una lesión que lo marginó de gran parte del año y que hizo que perdiera terreno en la consideración. Dejará la institución tras su segundo ciclo en el club. Entre sus inicios con la camiseta auriazul en 2014 (cerró su primera etapa a fines de 2016) y su regreso en 2022, el volante nacido en Machagai, Chaco, hace 30 años, disputó 105 partidos y anotó 8 goles vistiendo los colores canalla.