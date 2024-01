Rosario Central presento a sus tres refuerzos

Rosario Central presento los tres refuerzos que sumó de cara a un 2024 exigente, fueron presentados en una conferencia de prensa en el predio de Arroyo Seco, entre la que se destaca la de Mauricio Martínez (viene de jugar en Liga Deportiva Universitaria de Quito, Ecuador), justamente porque es una cara conocida ya en el club. Junto a Caramelo estuvieron el volante central Franco Ibarra, proveniente de Atlanta United, y Agustín Bravo, de Atlético Rafaela.

La particularidad de la conferencia es que Lussenhoff fue presentando de a uno a los flamantes refuerzos canallas. Primero lo hizo con Bravo, después con Ibarra y por último con Caramelo Martínez, quien por su paso ya en el club es uno de los que más expectativas genera.

“La presentación en este caso es de alguien que regresa a casa. Estamos muy contentos con su llegada y para nosotros es importante que jugadores de esta calidad quieren volver”, fue la introducción del Colo Lussenhoff, antes de que Martínez comenzara a hablar.

“Estoy muy contento de volver, Central hizo un esfuerzo muy grande. Hablé mucho con el Colo en junio y le decía que Liga de Quito tenía la prioridad, por eso, por cuestiones dirigenciales me quedé, pero hoy estoy acá, cumpliendo nuevamente el sueño de jugar en Central”, destacó Caramelo.

Mucho se habla de la posición en la que Martínez podría jugar, ya que lo hizo siempre como volante central, pero también como zaguero. En ese sentido el futbolista advirtió que “voy a jugar donde me necesite el entrenador. Por ahí me siento más cómodo en el medio, donde me soltaba un poco más incluso hasta jugando como interno, pero dependerá de las necesidades del equipo y del técnico”.

“Ayer viniendo de Santa Fe junto a mi papá le decía que esta vuelta a Central me agarra como un jugador más formado, con mayor experiencia y muchos partidos más encima. Estoy seguro de que me va a ir mucho mejor que antes”.

Caramelo hizo referencia también al crecimiento que nota en la institución, en relación a aquellos años en los que pasó por Arroyito. “Me pone muy bien. Pregunté cómo estaba todo acá y la verdad que el club creció un montón. No es el mismo que cuando llegué en 2016, por eso quiero disfrutarlo, porque es un club hermoso para jugar. Hay que aprovecharlo al máximo”.

“Creo que son dos procesos similares, aquel en el que me tocó venir por primera vez y este, con jugadores de mucha experiencia. Hay que competir con todos todo porque el club te exige estar siempre al cien. Quiero aportar lo máximo desde adentro”, declaró el ex LDU.

También habló de las diferencias entre el fútbol ecuatoriano y el argentino. “El de allá es otro fútbol, sobre todo por el tema de la altura, pero vengo de una exigencia muy grande. El argentino te impone eso, te exige, y voy a dar lo mejor para que nos vaya bien”.

¿Por qué Central de nuevo? “Porque se la jugó, porque confiaron e hicieron un esfuerzo enorme para que pueda volver. Estoy agradecido y lo más importante. Le tengo que dar las gracias a esta dirigencia que confió nuevamente en mí”.

“Es un paso muy importante en mi carrera, que esperaba dar desde hace mucho tiempo. Sé que vengo a un equipo muy grande, campeón, y eso nos dará mucha responsabilidad. De ahora en más ya estamos trabajando para lo que viene”, fueron las primeras palabras de Bravo en su estadía en Central.

Sobre sus características y del puesto en el que viene a competir, con Mallo y Quintana súper afianzados, el defensor dijo: “Voy a aprender mucho al lado de ellos, es lo que busqué también cuando decidí venir, quería aprender y seguir mejorando en cosas en las que ya me siento cómodo”.

“Las expectativas son las mejores, sé que hay varias competencias a lo largo del año y la idea es ponernos bien cuanto antes. En lo personal quiero estar preparado para cuando el técnico lo necesite”, agregó quien llega de la Primera Nacional.

“Es un paso muy importante, sé que vengo a un equipo grande que es el último campeón y eso es mucha responsabilidad”, expresó en diálogo con los medios Bravo, zaguero central zurdo que viene de jugar en Atlético Rafaela.

Para Ibarra también fue un día especial en Central, por ser su presentación en sociedad, más allá de lo que más espera es su debut en el equipo campeón. “Soy un 5 de mucha recuperación, despliegue, me gusta estar siempre bien parado y bien posicional. Soy de salir a romper, pero me considero un jugador más de marca y recuperación”, tiró el ex Argentinos Juniors.

“No lo dudé”, dijo Ibarra cuando fue consultado sobre porqué se decidió por Central. Y agregó: “Es un club muy grande, que viene de salir campeón, y eso es un plus. Además jugará una copa internacional, pero uno sabe cómo son las cosas en el futbol argentino. El fútbol de Estados Unidos tiene sus pro y sus contras, pero quiero tener desafíos importantes en mi carrera y creo que Central era lo mejor”.

“En lo personal vengo a sumar porque llego a un equipo campeón, por eso tendré que alinearme, acoplarme y aportar mi granito de arena, para que el club siga creciendo”, razonó.

Ibarra mencionó que “los chicos me dan su apoyo, que lo que necesite van a estar. Arranqué hace varios años, pero todavía soy chico. Francis (Mac Allister) me comentó de la ciudad, de la gente, que me va a encantar, y la verdad que todos me recibieron muy bien”.

¿Qué valoración hace del plantel al que llega? “Está más que claro, si salió campeón es porque está muy bien, que hay competencia. Vengo a competir sanamente, a aportar mi granito de arena, así juegue o no”.

Este año en el que Central logró el título en la Copa de la Liga, Ibarra lo vivió desde Estados Unidos, por eso la consulta de cómo vio al canalla desde afuera. “Es un equipo que da pelea, que de local, con su hinchas, es difícil vencerlo”, aclaró.