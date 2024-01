El Jefecito le dio un respiro al Jefecito

Fueron horas de mucho nerviosismo en cada pasillo de calle Viamonte, cuando los cañones apuntaban al debut del próximo 21 ante Paraguay del equipo conducido por Javier Mascherano en el Preolímpico de Venezuela, en horas del mediodía de este viernes se conoció que Julián Malatini dejo la concentración de la Selección Argentina. El defensor de 22 años que jugó la temporada pasada en Defensa y Justicia fue vendido al Werder Bremen, donde en los próximos días pondrá el gancho por los próximos cuatro años, esto fue un duro revés del combinado nacional.

Si todo esto, en la previa al arranque del certamen clasificatorio a los Juegos Olímpicos de París, el club de la Bundesliga dejo en claro su postura de no cederlo y transformó en la segunda baja del elenco de Mascherano. Como el principal motivo no fue una lesión sino una ventana, Argentina no puede reemplazarlo y en territorio Vinotinto el DT santafesino solamente podrá contar con 22 jugadores.

¡CHAU MICHO, HOLA JEFECITO! Con una sonrisa en el rostro, así dejaba la pretemporada de River en Miami el Dibalito Echeverri, que se sumará a la Selección Argentina Sub-23 de Mascherano para disputar el #Preolímpico.



📺 #ESPNenStarPlus / #SportsCenter pic.twitter.com/UrHqxWbhXi — SportsCenter (@SC_ESPN) January 12, 2024

Tras conocer la nómina de convocados hace unos días atrás, en la misma se encontraba Claudio Echeverri, el hombre del momento por su transferencia al Manchester City en estas últimas semanas, el atacante oriundo de Resistencia estuvo en la pretemporada de River que se está llevando acabó en Estados Unidos. Después de confirmarse el desgarro de Pedro De La Vega en el amistoso frente Lanús, el Pepo fue desafectado de la lista de citados y en su lugar ingreso, el futbolista que viene de tener un buen papel en el pasado Mundial Sub 17 de Indonesia.

En el cierre de una nueva semana de trabajo, el mediocampista abandonó la pretemporada de los dirigidos por Martín Demichelis y rápidamente emprendió su viaje a nuestro país para sumarse a las órdenes del Jefecito que seguramente ya podrá contar con él a primera hora de este sábado en los trabajos previos en Ezeiza. A priori, el Diablito se podría perder los primeros cuatro cotejos del Millonario en la próxima Copa de la Liga que comenzará a fines de este mes.