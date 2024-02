Por estas horas y en la antesala a la revancha del jueves en Chile, el mundo de Godoy Cruz está ilusionado y no es para menos anoche con un once totalmente alternativo plantó bandera para derrotar 2-0 a Instituto, el equipo conducido por Daniel Oldrá sigue en lo más alto de su zona y continua invicto en esta Copa de la Liga. En una nueva presentación, en este XI suplentes uno de los más destacados es Manuel Guillen, el lateral derecho habitualmente alternativa de Lucas Arce viene siendo uno de los niveles más regulares y hace unas semanas atrás en la victoria (0-1) frente Belgrano envió el centro que terminó bajando Tomás Conechny en el solitario tanto de Tomás Badaloni.

Ahora en Córdoba, en la misma provincia que había derrotado al difícil elenco de Guillermo Farré, el marcador de punta derecho comenzó con algunas dudas en un campo de juego que no estaba en optimas condiciones por las intensas lluvias y a los doce minutos del primer tiempo fue amonestado por el juez, Jorge Baliño. Después se fue acomodando en el terreno a pesar de estar condicionado durante más de media hora, el futbolista surgido en las inferiores de River Plate a los quince minutos del complemento clavó un golazo tras un buen toque atrás de Nahuel Ulariaga y en el camino se topo con la pierna de Fernando Alarcón.

Esto descolocó a Manuel Roffo, el ex golero de Tigre no tuvo ninguna responsabilidad al momento del festejo, el nacido en Vicente López se lo notó con algunas molestias físicas y rápidamente, Oldrá decidió no arriesgarlo en su lugar ingreso Arce. De esta manera, el “32” en su cotejo catorce tuvo su estreno con la casaca del Tomba y como frutilla del postre, su bautismo en las redes en Primera División.

“Estamos demostrando que podemos jugar todos” dijo, Guillen en declaraciones con los micrófonos de TNT Sports al ser consultado cual es la clave de este buen presente del Bodeguero en el torneo. Si, el carrilero diestro anotó un tanto que lo gritó por duplicado (primero con el Expreso y su carta de presentación en la máxima categoría).