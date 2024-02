El equipo dirigido por Daniel Oldrá se quedó con los tres puntos de visitante en la jornada de ayer derrotando a Instituto, 2 a 0, en el Estadio Monumental de Alta Córdoba, gracias a los goles de Facundo Altamira y de Manuel Guillén.



Al finalizar el encuentro, el defensor Facundo Butti, nueva incorporación del Tomba y uno de los puntos más altos de la noche, dialogó con TNT Sports y expresó sus sensaciones tras una semana cargada de encuentros. “La verdad que venimos con una seguidilla de partidos cada tres, cuatro días. A veces se hace difícil, pero bueno”, sostuvo el central.



“El equipo está muy bien y la verdad que vamos a dar siempre el máximo para sacar el partido adelante", explicó.

IMPECABLE- Firmeza arriba y rapidez en los cruces por abajo ante Instituto. Foto: Web.





Godoy Cruz sigue encabezando la tabla de posiciones de la zona B del torneo local luego de 7 jornadas en los que acumula 16 puntos, está invicto y sin goles en contra.



Respecto de las claves del buen momento del conjunto mendocino, Butti señaló que: "Primero, a cancha que vayamos, ir a buscar el partido. Sabemos que si nosotros mantenemos el 0, tenemos mucha jerarquía arriba y en cualquier momento puede llegar el gol".



El jugador de 23 años, viene del ascenso y ayer tuvo su debut en Primera División de la mejor manera. Consultado por gran momento personal, contó: "La verdad que feliz porque debuté hoy y al principio, quizás un poco cuesta pero mis compañeros me adoptaron muy rápido y el técnico, me da la confianza que es lo mas importante".



El futbolista sabe que ahora, el equipo tiene un desafío enorme por delante, el jueves 29 de febrero, ante Colo Colo por el partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores. Sobre esto, el ex All Boys, concluyó: “El resultado está abierto. Nosotros, a partir de mañana (por hoy) vamos a preparar el partido, a buscar los puntos y la clasificación".

Paso a paso

El arquero, Roberto Ramírez que retornó a Godoy Cruz y vive su segunda etapa en el quipo de calle Balcarce, tuvo su oportunidad de atajar en el triunfo de anoche en la victoria sobre La Gloria en Córdoba y contó sus sensaciones a De un Rincón Bodeguero.