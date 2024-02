El partido de ida le dejo un sabor amargo al equipo mendocino, ya que el rival ganó por 1-0 con gol de Marcos Bolados. Pero obviamente el Tomba no se va a quedar con esto, y va en busca de la victoria. El equipo ha demostrado que tiene la garra y la fuerza para levantarse y más ahora que necesita el triunfo para pasar a la siguiente fase de la copa.

Hay malas noticias para el equipo local, ya que no va a tener la gran cantidad de hinchas que se esperaban debido a que tras los últimos acontecimientos que han ocurrido, tanto en el partido ante Huachipato, como la no grata visita que realizaron algunos fanáticos en la provincia de Mendoza. Las autoridades decidieron reducir el aforo, por lo que no habilitaran gran parte del estadio para los fanáticos.

En el lado mendocino, también hubo ciertas complicaciones ya que el Expreso debió adelantar su viaje al vecino país, a raíz de la huelga que se realizó desde los diferentes sindicatos de aeronavegación. De todas maneras, la el paro que se realizó no fue un impedimento para los azules y blanco, ya que el equipo bodeguero decidió adelantar su marcha y arrancar antes, por lo que viajaron por tierra, y se dirigieron a Chile en dos colectivos.

Si bien todavía no se confirman como serán los once titulares que se enfrentarán, es muy probable que los técnicos utilicen las siguientes formaciones:

Los dirigidos por Daniel Oldrá que podrían salir a la cancha como titulares son:

Franco Petroli, Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames, Juan Andrada, Nicolás Fernández, Juan Bautista Cejas, Hernán López Muñoz, Tomás Conechny y Tomás Badaloni.

Por otro lado, Jorge Almirón podría presentar a los siguientes jugadores:

Brayán Cortéz; Óscar Opazo, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón, Erick Wiemberg, Esteban Pavez, Arturo Vidal, Leonardo Gil, Cristian Zavala, Marcos Bolados y Carlos Palacios.

El árbitro que dirigirá el partido será Andrés Matonte.

Sus asistentes serán: Horacio Ferreiro y Nicolás Tarán.

El cuarto árbitro: José Burgos.

El partido se podrá ver a través de los siguientes trasmisores:

FOX Sports para Argentina

ESPN para Chile y Colombia.

Star+ (México y Sudamérica)

Las entradas para los hinchas de Godoy Cruz que viajen tendrán únicamente 2200 tickets (2000 populares y 200 plateas)