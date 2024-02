A todo o nada. Con un banderazo en últimas horas de ayer, el hincha de Godoy Cruz despidió a su plantel antes del viaje vía terrestre rumbo Chile, donde este jueves a partir de las 21:30 será el encuentro de la vuelta de la fase dos de la Copa Libertadores de América y el equipo conducido por Daniel Oldrá sueña con otra noche épica en el ámbito internacional. Hace unos días atrás, mediante un comunicado la Conmebol confirmó el cuerpo arbitral para las revanchas y el árbitro principal en el Monumental David Arellano será Andrés Matonte de Uruguay estará a cargo de las acciones en el vecino país.

Por cuarto cotejo en su historia continental, el Bodeguero tendrá un juez uruguayo en el camino y uno del recuerdo más reciente fue en la 2019 quedando afuera en octavos de final con pésima labor del hombre de negro en el Allianz Arena. La primera vez que el Expreso lo controló un pito nacido del otro lado del Río de La Plata se produjo en el 2011 (primera edición que participó en este tipo de competiciones) en aquel debut ante la Liga de Quito en el Malvinas Argentinas, fue Martín Vázquez el réferi de este compromiso.

Tuvo en líneas generales, una correcta actuación en aquel histórico triunfo del conjunto que era dirigido por Jorge Da Silva por 2-1 con goles anotados por Carlos Sánchez y Nicolás Sánchez, mientras que Neicer Reasco empataba las acciones para los ecuatorianos. Dentro del actual cuerpo técnico encabezado por Oldrá están Nicolás Olmedo y Nelson Ibáñez, dos referentes de aquella plantilla que dijeron presente en el bautismo del Expreso en Libertadores.

Sin embargo, en el 2017 de la mano de Lucas Bernardi como entrenador en la segunda fecha de aquel año logró una victoria agónica y inolvidable por ser la primera fuera de Argentina bajo la mirada de Daniel Fedorczuk venció 2-1 a Libertad en Asunción. En esa tarde-noche histórica, Ángel Cardozo abría la cuenta para los paraguayos, en tanto que Ángel González por duplicado dieron vuelta el marcador para el club de calle Balcarce.

“El árbitro me dijo discúlpame, me juego la vida” declaró Joaquín Varela allá por julio de 2019 tras la pobre imagen de Esteban Ostojich en lo que fue el desquite contra Palmeiras en Sao Pablo. Ostojich sancionó una mano inexistente del ex defensor de Newells, en aquella goleada (4-0) que sufrió el Tomba en suelo brasileño por los tantos de Raphael Veiga, Miguel Borja, Gustavo Scarpa y Dudu. Sobre el final, el polémico juez oriental le mostró la roja directa a Agustín Manzur por una dura falta, el actual centrocampista de Guaraní se paso de revoluciones producto del malestar de los hombres del Bodeguero.