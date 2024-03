Hay que sacarse el sombrero. “Acepten la injusticia que todo se equilibra al final” es uno de los dichos más conocido de Marcelo Bielsa, finalmente Godoy Cruz no pudo conseguir la hazaña en el Monumental David Arellano y su sueño en la Copa Libertadores de América terminó en segunda fase. Después de lo que fue el compromiso de ida en el Malvinas Argentinas, Colo Colo se aferró con uñas y dientes a esa ventaja por la mínima diferencia para sacar boleto a la próxima instancia, donde se enfrentará a una de las revelaciones Sportivo Trinidense de Paraguay.

Con los mismos protagonistas que arrancaron en los primeros 90’, Daniel Oldrá no tenía duda y decidió darle confianza tras lo que fue el banderazo en la noche del martes, el hincha del club de calle Balcarce despidió a su plantel antes del extenso viaje al vecino país. En una de las populares del Monumental se encontraba el puñado de simpatizante del Bodeguero, debido a que solamente le había dado 2000 localidades a raíz de la reducción de la capacidad del estadio.

En el plan de Jorge Almirón era no tocar demasiado, al igual que Oldrá repitió los XI, en un primer tiempo que el elenco chileno le entregó la iniciativa al Expreso que tenía la obligación de ganar al menos por un gol para esforzar los penales. Una de las primeras chances claras del encuentro fue del Tomba en los pies de Juan Bautista Cejas, el ex Estudiantes provocó una buena atajada de Brayan Cortés y en el rebote no pudo ante el arquero del combinado de Ricardo Gareca.

Aunque, no sufría en la última línea, los muchachos de Oldrá tuvieron concentrados durante toda la noche del jueves en una de los primeros avisos del Cacique fue sobre el cierre del primer tiempo, a la salida de un largo saque lateral de Erick Wiemberg al aérea, encontró la cabeza de Maximiliano Falcón. El defensor uruguayo le ganó a Pier Barrios y estrelló el palo zurdo de Franco Petroli parecía que el ex golero de River Plate ya estaba vencido.

Sin embargo, en el complemento era a todo o nada, Godoy Cruz adelantó sus líneas en búsqueda de la épica llevando al Colo Colo cerca del arco defendido por Cortés. Solamente se destacó un remate desviado de Tomás Conechny que no inquietó al portero chileno, el ex San Lorenzo tuvo revancha minutos más tarde, otra vez el “1” del conjunto de Almirón respondió de gran manera.

A pesar que Oldrá y compañía decidieron mover el banco para romper la estantería ni Daniel Barrea ni Vicente Poggi pudieron cambiar la ecuación. En tanto, en una partida de ajedrez, el técnico local pateó el dibujo táctico antes del inicio del segundo tiempo con el ingreso de Guillermo Paiva en lugar del experimentado, Arturo Vidal retrocediendo unos metros a Cristian Zavala.

Faltando poco para que se baje el telón en la noche de la capital trasandina, Paiva estuvo a punto de liquidar la serie y el delantero paraguayo volvió a romper el palo de los tres caños de Petroli. Los cinco minutos adicionados por el uruguayo, Andrés Matonte sirvieron de anécdota porque el Tomba jugó mal una pelota detenida a favor con toda la carne al asador y luego de ese tiro libre, el juez principal hizo sonar su silbato.

En fin, la gran ilusión del pueblo Bodeguero finalizó antes de tiempo y cayó de manera digna frente a un histórico del continente, a lo largo de esta llave, Colo Colo aprovechó un error infantil en la ida para quedarse con el resultado global. ¡De pie, Tomba! ahora las energías pasarán dar vuelta rápidamente la página y enfocarse en la Copa de la Liga para seguir siendo el único puntero de su zona, el domingo desde las 17:00 recibe en el estadio provincial a su perseguidor Estudiantes de La Plata.

Síntesis

Colo Colo -1- (0): Brayan Cortés; Óscar Opazo, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón, Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Esteban Pavez ©, Leonardo Gil; Cristian Zavala, Carlos Palacios y Marcos Bolado. DT : Jorge Almirón

Godoy Cruz -0- (0): Franco Petroli; Lucas Arce, Pier Barrios ©, Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Juan Andrada, Nicolás Fernández; Juan Bautista Cejas, Hernán López Muñoz, Tomás Conechny y Tomás Badaloni. DT : Daniel Oldrá

Goles : no hubo

Cambios : en el segundo tiempo : 0’ Guillermo Paiva por Arturo Vidal (CC); 17’ Vicente Poggi y Daniel Barrea por Juan Andrada y Juan Bautista Cejas (GC); 22’ Jeyson Rojas por Cristian Zavala (CC); 26’ Martín Pino por Tomás Badaloni (GC); 34’ Nahuel Ulariaga y Bruno Leyes por Hernán López Muñoz y Nicolás Fernández (GC); 35’ Matías Moya y Vicente Pizarro por Marcos Bolados y Carlos Palacios (CC) y 44’ Emiliano Amor por Jeyson Rojas (CC)

Amonestados : en el primer tiempo : 40’ Juan Bautista Cejas (GC); en el segundo tiempo : 15’ Tomás Badaloni (GC), 18’ Esteban Pavez (CC); 25’ Federico Rasmussen (GC); 46’ Bruno Leyes (GC); 47’ Jorge Almirón (CC) y 50’ Leonardo Gil (CC)

Expulsados : no hubo

Árbitro : Andrés Matonte