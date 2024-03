Primer paso en falso, luego de un flojo nivel en la primera etapa a punto del nocaut en el complemento, Godoy Cruz cambió su imagen y casi logra igualar las acciones cayó 1-2 frente Estudiantes en el Malvinas Argentinas para ponerle punto final a sus invictos (de la valla invicta y jugando en el estadio provincial en esta Copa de la Liga). Tras el encuentro, Daniel Oldrá, el técnico del club de calle Balcarce habló en rueda de prensa: “Hemos jugado tres días, hoy (por ayer) yo creía que iban a estar los jugadores recuperados, no creo que sea por lo anímico. El primer tiempo, cuando nos hacen el gol tuvimos aturdidos y por ahí está vez no nos tocó ligar” comenzó diciendo, el entrenador del Bodeguero acerca del balance que hace sobre la cantidad de modificaciones en el once.

En otra línea, el ex defensor dio a entender que le falto para generar ocasiones de gol contra el arco defendido por Matías Mansilla: “Creo que nosotros generamos cinco o seis situaciones, este partido es el que más generamos. Fue un partido atípico, tuvimos varias en el primer tiempo que no pudimos concretar”. Además, el director técnico del Tomba se refirió al cambio de actitud en el segundo tiempo: “Conseguir un poco más de aire con Tomy y Arce lo puse porque Manu tenía amarilla, tenía miedo que lo expulsaran. Teníamos que ver lo del Indio, porque jugó todo el cotejo allá (en Chile)” dijo, Oldrá por los ingresos antes del arranque de complemento de Conechny y del lateral derecho.

METIÓ MANO. Por la cantidad de encuentros en los últimos días, Oldrá volvió apostar a los suplentes. Foto: Pablo González Repetto (prensa club Godoy Cruz)

Sin embargo, dos de los futbolistas que tuvieron ausentes fueron Thomas Galdames y Tomás Badaloni: “Galdames terminó con el gemelo y posterior acalambrado, hemos jugado nueve partidos en un mes. Hay que hacerse cargo de las situaciones, no puedo estar con el diario de lunes” comentó porque no jugó el lateral izquierdo y el delantero. Para finalizar, el DT de Godoy Cruz dio su visión si esta caída de su elenco influye por lo sucedido en la llave con el Colo Colo: “El plantel está intacto, viene siendo un esfuerzo enorme. En lo anímico estamos bien, fue y hizo todo, pero bueno no se nos dio, en estos momentos hay que salir y darle carga a los jugadores que tengan un buen descanso” concluyó en la habitual conferencia de prensa.