El equipo dirigido por Daniel Oldrá ayer igualó 1 a 1 con Newell´s Old Boys en la jornada 10 de la Copa de la Liga, en el Estadio Malvinas Argentinas. Los autores de los goles fueron: Tomás Conechny (25´) y Juan Ignacio Ramírez (47´). Aunque ambos equipos terminaron jugando con 10 por las expulsiones de Éver Banega y Hernán López Muñoz.



Al finalizar el encuentro, el mediocampista Nicolás Fernández, dialogó con la prensa en zona mixta y expresó sus sensaciones de un partido en el que el Expreso se adelantó bien en el marcador pero no pudo mantener la diferencia. "Mas parejo y si pero creo que igual lo fuimos a buscar mas nosotros. Es injusto, me parece", sostuvo.



El jugador hizo una buena performance en la tarde de este domingo, con un 92% de efectividad en sus pases, un remate al arco y 4 tiros de esquina. "Yo creo que hicimos un partido muy bueno, hubo jugadas aisladas que capaz que por una pérdida u otra cosa no generaron pero, más allá de eso, creo que nosotros jugamos mucho mejor", explicó.

Además, reconoció el desempeño del rival: "Con pocas jugadas nos generaron mucho y es mérito de ellos".



Consultado sobre las expulsiones, Fernández afirmó: "Fue un partido raro con el tema de las expulsiones y también nos empatan en la última jugada del primer tiempo. Pero esto es de hacer y no de méritos. Es un punto que nos sabe a poco a nosotros porque hicimos mas. Pero tranquilos, todavía seguimos invictos".



Godoy Cruz encabeza la tabla de posiciones de la zona B del torneo luego de 10 jornadas con un total de 20 puntos, a dos del segundo, Estudiantes de La Plata. La Lepra es tercera de la zona, con 17 unidades.

El lado positivo



El defensor, Pier Barrios, también pasó por zona mixta y dialogó con los medios sobre el empate ante el conjunto rosarino.



"El equipo ha perdido un solo partido en 9 fechas y eso hace cuánto que no pasa en el club. Creo que hay que ver las cosas del lado positivo. Si bien nos cuesta ganar, imaginate para el resto. Seguimos siendo los únicos punteros. Gracias a Dios, hoy sumamos. La verdad, con mucha bronca porque creo que era un partido para ganar, para manejar los tiempos y para terminarlo de otra forma", señaló.



Y amplió: "Hay que aceptar, asumir los errores, seguir corrigiendo y gracias a Dios estamos en una posición que nos permite corregir los errores, con mas tranquilidad, sabiendo que estamos ahí arriba".



Barrios se mantuvo firme en la defensa ante Newell´s e incluso probó con tres remates al arco que no se concretaron. Consultado por el momento en el que el Expreso jugó con un hombre mas en cancha tras la expulsión de Banega, contó: "Si vamos al resultado, lógicamente no lo aprovechamos, no supimos manejar esa situación. Termina el primer tiempo, ir al descanso con un hombre de mas, con el resultado a favor. Creo que nos faltó eso, el detalle ese que para mí fue determinante".



"En el segundo tiempo, con la expulsión de Hernán (López Muñoz) se hizo un partido mas parejo. Ellos son un gran rival también, que está peleando el campeonato. El momento era en el primer tiempo y después creo que se hizo un partido mucho mas parejo", concluyó.