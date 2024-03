Cada vez queda menos, dentro de unos días vuelven los campeones del mundo a las canchas y en esta doble fecha FIFA de este mes se enfrentarán ante El Salvador (22/03) y frente Costa Rica (27/03) en la gira que se llevará acabó en Estados Unidos, el país anfitrión de la próxima Copa América. Serán los últimos dos exámenes previos al arranque de la defensa del título en junio próximo, hace unos días atrás se conoció la citación de Nicolás Valentini, el hombre de Boca Juniors reemplazará a Marcos Senesi (sufrió un desgarro y estará varias semanas afuera).

Ahora, durante las últimas horas, en las redes sociales de la Asociación del Fútbol Argentina confirmaron la principal novedad del regreso de Lisandro Martínez. Si, el ex defensor de Defensa y Justicia hoy en el Manchester United se encuentra lesionado por una dolencia sufrida a comienzos de febrero un cotejo contra West Ham por la Premier League.

A pesar que no necesito pasar por el quirófano, el ex Ajax se está recuperando un esguince grado 2 del ligamento colateral medial y aún no se produce su vuelta al campo de juego. Aunque parece bastante difícil que sume minutos, el principal motivo de su convocatoria tiene que ver que el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni acompañe al plantel en el país norteamericano, en estos dos compromisos.