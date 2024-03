Los dirigidos por Daniel Oldrá a pesar de haber ganado este partido y sentir alivio ya que siguen punteros. Saben que se viene un encuentro muy importante y deberán enfocarse en lo que todavía les queda por delante en este torneo. En el próximo partido que esta por jugarse hizo mucho hincapié el arquero del equipo mendocino diciendo lo siguiente: “Sabemos el objetivo que tenemos, y es clasificar. Ahora tenemos que pensar en San Lorenzo que va a ser un partido difícil realmente”.

El joven que protege el arco del Expreso no sólo da seguridad por la valla invicta que obtuvo, sino por la convicción que tiene a la hora de atajar y la confianza en cada pelota que agarra. Cuando se le preguntó sobre su mérito al casi no recibir goles en su portería, Petroli dijo “Es del equipo realmente. La entrega, la sobriedad para defender, cada pelota jugarla al cien, y creo que eso es importantísimo”, concluyó haciendo referencia que el equipo está teniendo una gran solidez a la hora de defender y que este merito no es solo de él, a pesar de su gran trabajo y sacrificio, si no que sus compañeros acompañan en todo momento, lo que da seguridad a la hora de defender la portería.

El único gol del encuentro fue convertido a los 25 minutos del primer tiempo por Tomás Badaloni. Este punto desconcertó a un Tigre que venía llevando un primer tiempo muy parejo. El equipo visitante no tuvo muchas llegadas al arco, y en las que lograron alguna jugada de peligro, Petroli evitó el gol o la jugada no concluyó. Sobre esto Franco se expresó diciendo “ellos tuvieron situaciones pero erraron al arco”. El equipo bodeguero supo aprovechar la ventaja de gol, que además le dio impulso a su juego y pudo ser superior al rival en la mayor parte del encuentro.

Con este resultado, El Expreso se ubica liderando la Zona B con 23 puntos. De todas maneras, todavía está pendiente el partido ante San Lorenzo por la fecha nueve, el cual se llevara a cabo este miércoles 20 de marzo en el Nuevo Gasómetro.