Después de varios meses de espera, la última imagen de Lionel Scaloni había sido en diciembre pasado cuando se hizo presente en el sorteo de la Copa América, donde brindó declaraciones y no quiso dar ninguna pista acerca de su futuro tras lo que fue la conferencia de prensa en el Maracaná. Ahora, en la previa a los cotejos ante El Salvador y Costa Rica respectivamente en esta doble fecha FIFA, el técnico de la Selección Argentina rompió el silencio en una charla con AFA Estudio: “Fue un momento de pensar, que hacer, venían cosas importantes y hay que estar bien, lúcido. Fue lo que dije en su momento...tomas la decisión, no digo de seguir, pero sí de reforzar una idea. Me preocupa seguir competiendo” comenzó, diciendo el adiestrador nacido en Pujato.

Luego de la confirmación que continuará en su cargo, analizó como se preparan los campeones del mundo de cara a la defensa del título en Estados Unidos: “No cambia que seamos campeones, yo respeto al rival y en el fútbol puede pasar un montón de cosas” aseguró que no quieren relejarse y buscarán conseguir el bicampeonato. Sin embargo, en una nueva citación hay varios nombres que prometen casos Alejandro Garnacho, Facundo Bounanotte: “Están Garnacho, Carboni, Bounanotte, Carboni…son chicos buenos que estamos contentos de tener. La selección es para todos y no porque se haya ganado no va haber nadie más” añadió acerca de los juveniles que vienen pidiendo pistas en este último tiempo.

Por otra parte, el DT de 45 años tocó el tema de los experimentados Nicolás Otamendi y Ángel Di María: “Los veo felices a Otamendi y Di María, porque tienen ganas de estar, de reencontrarse. Mucho tiempo sin estar juntos, sin compartir comidas, vestuarios. Es mucho tiempo y cuando se juntan, felicidad de poder estar”. Además, en esa misma línea dio su visión como observa su rendimiento en esta temporada: “Los veo bien futbolísticamente, están atravesando un buen momento. Esperamos verlos estos partidos. Queremos ver a todos, son dos encuentros que nos va a servir para lo que viene. La convivencia es muy sana” dijo, Scaloni en AFA Estudio.