Con una nueva exhibición, los campeones del mundo no hay nada que lo detengan y en el primer compromiso amistoso de la gira por Estados Unidos goleó 3-0 a El Salvador con tantos de Cristian Romero, Enzo Fernández y Giovani Lo Celso en la noche fresca de Filadelfia. Ahora, la próxima parada de la Selección Argentina será el próximo martes en el inicio del miércoles de nuestro país cierra esta doble ventana ante Costa Rica en Los Ángeles y será el último examen previo a volver a encontrar en junio en los días previos al debut en la Copa América.

Luego del primer encuentro, Lautaro Martínez brindó declaraciones con los micrófonos de TYC Sports: “Que hablen ustedes, que hable la gente, a mi eso me interesa muy poco. Ojalá que el próximo partido tenga una oportunidad para volver a sonreír y volver a demostrarle a toda esa gente que habla tanto de mi que está equivocada” comenzó diciendo, el actual goleador de la Serie A. En otra línea, el delantero del Inter habló acerca de su predisposición con el combinado nacional: “Yo trabajo para ponerme esta camiseta porque es la más linda” dijo, el ex Racing que jugó los noventa minutos en Lincoln Financial Field.

Por otra parte, Leandro Paredes de buena actuación frente la “Selecta” fue otro de los protagonistas que dio su mirada en los micrófonos de la televisión: “Scaloni está con muchas ganas. Tiene razón, la vara está muy alta, entonces tenemos que seguir haciendo las cosas de esta manera” arrancó comentando, el actual volante de la Roma del Calcio.

Además, el ex Boca Juniors analizó como se vive puerta dentro en la previa al certamen que tendrá al país norteamericano como anfitrión: “La competencia siempre es buena. Que se sigan sumando jugadores como estos, siempre es bueno” agregó, el centrocampista que completó todo el espectáculo. Para finalizar, Paredes afirmó que es lo más trascendental en este último tiempo: “Siempre es importante estar en la Selección juntos” concluyó en el campo de juego en Filadelfia.