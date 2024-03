Sin problemas, Argentina tuvo un buen comienzo de año y en su primer examen de esta gira por Estados Unidos goleó 3-0 a la débil El Salvador para arrancar con el pie derecho esta doble ventana FIFA. Luego del cotejo en declaraciones con la prensa, Lionel Scaloni brindó testimonios: “Siempre se busca en este tipo de partidos darle la posibilidad a algunos chicos que no venían jugando seguido o buscar otras variantes” comenzó, diciendo el técnico campeón del mundo en sus primeras declaraciones.

En otra línea, el oriundo de Pujato dio su mirada acerca del último compromiso de la Scaloneta en esta doble jornada: “Pienso hacer más cambios en el próximo encuentro ante Costa Rica”. Además, el santafesino de 45 años opinó sobre la ausencia de entrada de Nahuel Molina: “Nahuel vino con un esguince de tobillo leve y no se pudo entrenar los primeros días. Los que normalmente están con nosotros no pudieron venir por lesión y le dimos la posibilidad a Nehuén, que no es su posición natural pero lo ha hecho bien” dijo al referirse al lateral derecho del Atlético Madrid.

Por otra parte, en el choque frente la “Selecta” se produjo el debut oficial en la Mayor de Valentín Barco: “Nos ha gustado como Barco afrontó los entrenamientos. Tiene que corregir cosas obviamente, por su edad, pero es un chico que tiene mucho potencial y hay que explotarlo” comentó sobre los primeros minutos del lateral izquierdo que milita en el Brighton de la Premier League. Una de las primeras frases post primer ensayo la dio Lautaro Martínez: “Lautaro la mete en su equipo y ya la meterá acá. Hizo un buen compromiso, estamos muy tranquilo con él” murmuro al mencionar el presente del delantero del Inter.

Para concluir, el DT de la Albiceleste dio su visión como se preparan para la Copa América: “No nos faltan jugadores para la Copa América, sino que nos sobran. Es un lindo problema armar esa nómina. Siempre pensaremos en lo mejor para el elenco” sentenció, Scaloni en la tradicional rueda de prensa.