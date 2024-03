El técnico de la selección salvadoreña, David Dóniga Lara, habló en conferencia de prensa luego de la derrota de la azul y blanco ante Argentina por 3-0.

El Dt empezó hablando sobre el ataque en balón parado y dijo: "El ataque en defensa en balón parado de cosas muy interesantes para que podamos aplicar, porque si con un equipo top con jugadores top mundiales que vienen cada uno de las mejores competiciones del mundo de los mejores equipos hemos tenido situaciones de valor eso tenemos que implementarlo muchas veces con los equipos de nuestra competición".

Continuó hablando sobre la implementación y preparación de partidos y agregó: "Esta preparación de partidos de organización del sistema que estamos implantando, estos partidos son muy interesantes porque nos dan niveles de referencia primero con un equipo de competición similar al que nos podemos enfrentar como fue el partido pasado ahora con un campeón del mundo que nos da una referencia del máximo nivel y en el máximo nivel yo extraigo de mi cabeza ahora mismo algunas situaciones que seguramente como digo siempre con la valoración objetiva del video me van a dar feedbacks inut puntuales en ataque, en defensa, en balón parado de cosas muy interesantes para que podamos aplicar, porque si con un equipo top con jugadores top mundiales, hemos tenido situaciones de valor eso tenemos que implementarlo en nuestra competición. A lo que siguió diciendo "Ahí es donde quiero incidir y es el partido que quiero sacar al encuentro de hoy, ha recibido dos goles el partido contra Uruguay el único que ha perdido lo demás es un número de goles a dos goles de media por partido prácticamente no le hacen ni 0 con 5 de ocasiones por partido con lo cual sabíamos que en estas situaciones ellos son fuertes han hecho goles en este caso no ha estado Otamendi, pero cuando esta son muy potentes en el juego aéreo han demostrado que no hace falta que juegue él para que hagan goles, de ahí se abre el partido pero no se rompe, nosotros teníamos muy claro que teníamos que adaptarnos a un juego de ellos combinativo de llevar el balón de lado a lado, cerrarles espacio por dentro, provocarles para que sacaran centros donde estábamos cómodos y a partir de ahí tener también circunstancias ocasiones para salir al contraataque o para tener la pelota y ´poder hacer daño"

Sobre los goles contó que le dolio mas el segundo tanto: "me ha dolidó más el segundo gol porque entiendo que son situaciones completamente evitables que podíamos haber salido en corto tranquilamente y por jugar un balón dividido nos ha venido un contrataque y no le puedes permitir situaciones de ventaja."

Terminó concluyendo con que el marcador fue justo: " el marcador siempre es justo porque siempre gana el que mete más goles y nos han metido tres goles porque han merecido meterlos."