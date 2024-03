La Selección Argentina de fútbol no tuvo mayores dificultades en la noche de este viernes en Filadelfia al vencer por 3-0 a El Salvador en lo que fue el primer partido del año por la doble fecha FIFA de amistosos en Estados Unidos.



El entrenador, Lionel Scaloni,, ensayó algunos cambios tácticos y dio minutos a los nuevos nombres del plantel. En el equipo titular donde no estuvo Lionel Messi,, ausente por lesión, anotaron la victoria: Cristian Romero, Enzo Fernández y Giovani Lo Celso.



La gira por el país norteamericano se completará el martes, cuando la Albiceleste enfrente a Costa Rica,en Los Ángeles.



Los 11 que arrancaron jugando fueron:



Emiliano Martínez (6): El arquero no tuvo mucha tarea en su valla. Estuvo correcto con los pies y sumó su 27° arco invicto en 37 partidos.



Nehuén Pérez (6): El defensor jugó por primera vez como titular y lo hizo muy bien de lateral derecho. En la primera parte pasó incluso al ataque y en la segunda, se desempeñó como central tras el ingreso de Molina.



Cristian Romero (7): El Cuti fue garantía en la defensa. Abrió el marcador a los 16´, con un cabezazo luego de un córner de Di María. Anticipó jugadas ofensivas e hizo buenos pases.



🌟🇦🇷 El CABEZAZO de Cuti Romero para el primer gol de Argentina en 2024pic.twitter.com/pVf38BOQb3 — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 23, 2024



Nicolás Tagliafico (6,5): Jugó como segundo central y tuvo buena performance hasta el 0 a 0. En el complemento, fue lateral derecho ante el ingreso de Nicolás Otamendi.



Rodrigo De Paul (6): Estuvo muy enérgico. Probó al arco pero sin mucha potencia. No pudo concretar al inicio del segundo tiempo, le taparon el remate. Participó en el 2-0 con un centro al medio.



Giovani Lo Celso (7): El mediocampista tuvo mucha incidencia en el juego. Fue el enlace y participó también en el ataque. Generó el 2-0 de Enzo Fernández y marcó el 3-0 definitivo, a los 52´.



Leandro Paredes (6): Fue el eje de casi todas las pelotas como volante central. Probó al arco desde afuera pero la pelota se fue desviada.



Enzo Fernández (6): Jugó simple como siempre y evitó complicarse. Fue rápido en presionar y recuperar la pelota. Anotó el 2-0, empujando la pelota al lado de la línea de gol, a los 42´. Salió en el entretiempo.

GRAN JUGADA que terminó en el segundo de Argentina, en la goleada ante El Salvador, firmado por Enzo Fernández.@McDonalds_Ar presenta la jugada más linda del partido. pic.twitter.com/CjThE67HXW — TyC Sports (@TyCSports) March 23, 2024



Nicolás González (5,5): El lateral izquierdo se encargó de toda esa banda pero no logró lucirse. Se lanzó al ataque pero tampoco tuvo situaciones de gol. Fue reemplazado en el entretiempo.



Ángel Di María (7): Fideo lució la cinta de capitán y se desempeñó con pura calidad. Asistió a Cuti en su gol. Condujo la jugada en el segundo tanto y generó la del tercero. Se asoció bien con De Paul, Lo Celso y Enzo. No tuvo su gol pero fue figura.



Lautaro Martínez (6): Tuvo varias chances, no tan claras, de anotar pero no pudo. Colaboró en las llegadas de Argentina enviando pases dentro del área para que alguno de sus compañeros defina. Asistió a Lo Celso en el 3-0.



Los que ingresaron fueron:

Nicolás Otamendi (6): Ingresó en el inicio del segundo tiempo. No tuvo mucha participación porque el equipo estaba bien plantado desde el inicio en lo alto.



Alejandro Garnacho (7): Entró en el complemento. Intentó asistir a Lautaro Martínez en las veces que entró al área. También a Di María. Tuvo su mejor partido con la Albiceleste. Se mostró activo en los desbordes y contó con chances de marcar su primer gol pero le faltó puntería.



Valentín Barco (6): Tuvo su debut en la Selección. Ingresó tras la salida de Tagliafico. Jugó mas de media hora, como delantero por adentro, estuvo suelto y cuando pudo se mandó al ataque.



Facundo Buonanote (5): Se desempeñó como extremo derecho en el 2°T. No pudo lucirse en su dúo con Molina pero se acopló al juego del equipo.



Alexis McAllister (6): Estuvo un par de minutos en cancha pero lo hizo con enorme calidad. Tuvo sus toques y generó las pausas en los momentos precisos.



Nahuel Molina (6): Entró al final para reemplazar al Cuti a los 27´ del ST y participó activamente desde el lateral.