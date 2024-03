Luego de vencer al seleccionado de El Salvador, los actuales campeones del mundo se cruzaran ante Costa Rica por el segundo amistoso correspondiente a la Fecha FIFA. El duelo se disputará el próximo martes 26 de marzo desde las 23:50 horas en el estadio United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Ángeles, Estados Unidos.

Ambos entrenadores y equipos, cuentan con dos grandes arqueros que se han destacado tanto en Europa como en sus respectivas selecciones. Lionel Scaloni deposita su confianza en Emiliano Dibu Martinez, figura en cada una de las consagraciones de la Scaloneta, mientras que Gustavo Alfaro le da no solo la titularidad, sino que también la capitanía a Keylor Navas.

Sin dudas uno de los jugadores más importantes de la historia del país centroamericano, hoy referente y capitán del equipo que recientemente consiguió la clasificación a la Copa América 2024. Debutó con 21 años frente a Surinam en 2008 y desde allí suma 113 encuentros, 124 goles en contra y 42 vallas invictas.

Disputó tres mundiales, pero sus títulos más importantes los consiguió vistiendo la camiseta del Real Madrid entre 2015 y 2020 donde ganó tres Champions League, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y una Liga Española. En su actual club , el París Saint-Germain, obtuvo varios campeonatos de la Ligue 1, lleva jugados 112 partidos y no le han convertido en 51 oportunidades.

Con solo 14 años, Navas decidió mudarse solo a la capital tica para comenzar su carrera futbolística en el Deportivo Saprissa, luego migró a España para jugar en Albacete y Levante UD, combinados de la Segunda División y ganar experiencia para finalmente llegar al Merengue.

Emiliano Martínez

Uno de los tantos jugadores desconocidos en lo que confió Scaloni y hoy son figuras e ídolos del país. Debutó a los 28 años como titular en las Eliminatorias Sudamericanas 2021 en el empate 1-1 frente a Chile y desde aquel entonces su adueñó de los tres palos.

Comenzó a demostrar su gran talento y particular locura en la Copa América en la que finalmente se consagraría campeón y lo hizo como uno de los héroes al atajar tres penales en la tanda definitoria de la Semifinal ante Colombia. Durante el Mundial 2022, también demostró ser un gran arquero no sólo en las definiciones desde los 12 pasos frente a Países Bajos y a Francia, si no que también lo demostró en pelotas que podían haber cambiado la historia de Qatar, la más recordada sin dudas es la tapada a Kolo Muani al minutos 123 durante la Final del Mundo.

En cuanto a los números, en la Albiceleste el Dibu disputó un total de 37 encuentros, recibió 15 goles y mantuvo 27 vallas invictas. Además cuenta con el récord del portero argentino con más tiempo manteniendo el arco en cero (752').

Actualmente viste la camiseta del Aston Villa en Inglaterra y ya lleva un total de 150 duelos desde su llegada en 2020. Surgió de las inferiores de Independiente y con tan solo 17 años tomó la decisión de mudarse a Inglaterra para jugar en el Arsenal. Desde allí pasó por el Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham, Wolves, Getafe de España y por Reading.