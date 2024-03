“Nunca estuve en uno, pero me encantaría tener esa oportunidad. En todo lo que sea para ayudar a mi país me encantaría estar. No depende de mí, sino del club. Si Masche me quiere llevar, yo estoy disponible” afirmó en horas de este mediodía, Cristian Romero en declaraciones con Tyc Sports al ser consultado si le gustaría estar o no en los Juegos Olímpicos de París. Después del primer encuentro en esta doble ventana FIFA, los campeones del mundo ya se encuentran en Los Ángeles a la espera del último cotejo de este martes, cuando desde las 0 de nuestro país se enfrenten a Costa Rica.

Sin problemas, la Selección Argentina aplastó 3-0 a El Salvador hace unos días atrás para comenzar este nuevo año con el pie derecho, Lionel Scaloni y compañía están rindiendo sus últimos exámenes previo al arranque de la Copa América, en búsqueda del bicampeonato. Uno de los goleadores del primer compromiso en la fresca Filadelfia, fue el defensor del Tottenham de la Premier League a los 16’ del primer tiempo cabeceó un preciso saque de esquina ejecutado por Ángel Di María.

De esta manera, el ex Atalanta convirtió su tercer tanto en la Mayor en 29 espectáculos jugados y facturo el transitorio 1-0 para el inicio de la goleada frente la “Selecta”. Además, el nacido en Córdoba cortó la larga racha de 21 años de que un marcador central anote el primer gol de Argentina en el primer juego de un año, el último que había sido fue Gonzalo Rodríguez.

El ex San Lorenzo, entre otros solamente disputó siete partidos en la selección y a penas tiene una conquista, fue en un amistoso en febrero de 2003 contra México en un amistoso en el mismo escenario que la Scaloneta estará presente en la noche de este martes. Como si fuera casualidad, a los trece minutos de la etapa inicial se elevó en las alturas tras un buen centro de Andrés D’Alessandro.