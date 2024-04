Este lunes, Godoy Cruz tiene una difícil prueba ante Platense por la 12da fecha de la Copa de la Liga. El encuentro que arrancará a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de Vicente López será un gran desafío para el Tomba que buscará perseguir el liderazgo del grupo B que hoy está en manos de Lanús con la misma cantidad de puntos (23) pero con su partido ya disputado.



En la semana, el arquero figura del Expreso y del torneo, Franco Petroli fue entrevistado en Radio Nihuil y contó cuáles son sus sensaciones esta temporada en el club mendocino que compró el 75% de su pase a River Plate. "Estoy muy contento acá, agradezco que confíen en mí, me siento respaldado por mis compañeros, este es un hermoso grupo, eso hace que todo salga mejor", afirmó.



Y amplió: "Trabajé mucho durante varios años para jugar en Primera, estar preparado para cada situación, tuve que dar un paso por la B Nacional para ganarme un lugar acá, estoy muy feliz que salgan las cosas". Actualmente, Petroli no solo es el arquero que menos goles recibió en la Copa de la Liga (solo 2), sino que también es el que más porcentaje de atajadas tiene (92%).



Franco Petroli es el arquero con más goles evitados [4.7] en lo que va de la #CopaDeLaLiga 2024 pic.twitter.com/gwjkTyOkNk — Liga Argentina Stats (@LigaArgStats) March 26, 2024



"El lunes tenemos un partido muy importante, queremos cerrar ese grupo que está complicado, será un rival difícil", señaló sobre el Calamar que viene de igualar su encuentro anterior, 0-0, con Newell´s, y buscará una victoria como local.



Sobre la chance de clasificar a los 4tos de final del torneo, el jugador número 1 fue contundente: "La única cuenta que sacamos es ganar, lo único que nos va a dejar tranquilos son los 3 puntos. Si hacemos las cosas bien nos vamos a meter, sea contra el rival que sea".

Tranquilos e ilusionados

Por su parte, el programa ídolos y Anónimos que se transmite por Radio Jornada entrevistó al defensor, Federico Rasmussen quien se refirió al camino que hizo hasta el momento Godoy Cruz en el torneo. "Creo que es normal que nos pase esto, fueron muchos partidos seguidos. Nos tocó un arranque muy bueno y es normal que baje la intensidad", indicó.



"No sólo en lo físico, sino en lo futbolístico sabemos que tenemos una deuda pendiente. Estamos entrenando para seguir creciendo como equipo y mejorando", explicó.



⁣Rasmussen entiende que el Tomba hoy se encuentra liderando su zona y no tiene la presión que cargan otros equipos. "Estamos punteros, no tenemos la obligación de otros clubes, eso hay que destacarlo y valorarlo", señaló.



Consultado sobre el partido del lunes, el central afirmó: "Estamos pensando en Platense y concentrados para que en la recta final estemos lo más finos posible".



Sobre el pase a los 16avos de la Copa Argentina que el Expreso consiguió al vencer a San Martín de San Juan en la tanda de penales, el futbolista reveló: "Ahora el Gato está más tranquilo, le dije que si no se tranquiliza no llega a diciembre. Hace muchos años que no jugaba el clásico, nosotros sabíamos lo que representaba. Queríamos ganarlo en los 90 minutos, pero no pudimos aprovecharlo".



"Se formó un gran grupo, los jugadores que se sumaron, se adaptaron de la mejor manera. El Gato nos da libertad y tranquilidad, creo que estamos por buen camino. Todos estamos ilusionados", concluyó.