No aptó para cardíaco. Hubo dos caras diferentes, una de la que comenzó el cotejo en Vicente López, donde Godoy Cruz empezó a ser aquel equipo ambicioso manejando la tendencia del balón y inconscientemente con el correr de los minutos bajo el pie del acelerador frente al siempre complicado Platense. En la previa al compromiso, Daniel Oldrá pateo el tablero con el retornó al once de Thomas Galdames en lugar de Elías Pereyra, el club de calle Balcarce sabía que si ganaba sacaba boleto a la próxima instancia.

Fue unos interesantes diez minutos del Bodeguero, antes del minuto ya había generado una ocasión de gol tras una buena jugada colectiva Tomás Badaloni definió y se encontró encima del cuerpo de Juan Pablo Cozzani. Esto fue una señal de lo que iba ocurrir al minuto más tarde, centro llovido de Facundo Altamira a la cabeza de Tomás Conechny y el ex Almagro la bajo atrás para el arribo en soledad de Hernán López Muñoz, el mediocampista creativo con un remate rasante venció la resistencia del ex golero del Deportivo Maipú para estampar el transitorio 1-0.

Todo parecía indicar que el elenco de Oldrá estaba en su noche, el conjunto del binomio Sergio Gómez-Favio Orsi estaba aturdido y se lo notaba sorprendido desconocido, retrocedía lento esto provoco el enojo de los ex entrenadores con pasado en la Bodega. Sin embargo, antes de la media hora de ese primer capítulo, el Calamar emparejó las acciones y reaccionó de la mano de un inquieto Mateo Pellegrino, el hijo del DT fue uno de los puntos altos en el dueño de casa.

Pero, a los 27’, el uruguayo Lucas Ocampo tiró un saque de esquina cerrado y casi olímpico, Franco Petroli despejo corto tras una serie de rebote, Pellegrino durmió a la defensa del Expreso. Si, 1-1 y un duro mazazo para la escuadra de Oldrá que no encontró rápidamente una respuesta.

Cuatro minutos más tarde, Ignacio Vázquez se le fue la pierna encima de la humanidad de Galdames y el defensor local le bajó la plancha al lateral chileno, Sebastián Zunino le mostró la roja directa al zaguero central. A pesar que el ex Belgrano le juraba al árbitro principal que no lo había tocado, el juez internacional se mantuvo firme en su decisión.

En medio de esa situación, cuando parecía que las aguas se tranquilizaban, hubo un tumulto en el banco de suplentes, Roberto Ramírez, el arquero suplente de la institución mendocina fue otro de los expulsados. Insólito, pero real.

Durante los siete minutos adicionados por el hombre de amarillo, entró en un bache el compromiso y era más de lo que trababa que se jugaba. Por otra parte, en el inicio del segundo tiempo, la dupla movió la estantería buscando piernas frescas y le dio resultado algo que en ningún momento se sintió la ausencia de Vázquez.

El plan del Marrón era claro pelotazos largos al medio del hueco de Pier Barrios-Federico Rasmussen a la rapidez de Pellegrino, el ex delantero de Vélez Sarsfield estaba en su noche y se llevó varios aplausos. En la vereda de enfrente, Oldrá sorprendió en la primera ventana de cambios adentro Vicente Poggi y Daniel Barrea por Conechny y Fernández respectivamente, salieron dos de los futbolistas claves en la columna vertebral del Gato.

Platense lo pudo ganar por medio de Facundo Russo y el extremo ingresado en el complemento no pudo ante Petroli, el hombre surgido en las inferiores de River Plate se hizo gigante bajo los tres palos. Bajo la manga, Oldrá en las últimas modificaciones se arriesgo para ir a ganarlo con el bautismo de Mariano Santiago, uno de los refuerzos para esta temporada.

En una de las últimas pelotas de la tarde-noche, Pier Barrios la metió al aérea a la cabeza de Salomón Rodríguez y el ex atacante de Rentista de su país le ganó a Cozzani de arriba para bajársela al medio de Santiago. Seguramente, el ex Almirante Brown no se olvide nunca más de esta noche con el arco a su disposición solo la tuvo que empujar a la red para desatar el delirio y la locura del 2-1 final.

Si, en la agonía, Godoy Cruz no se conformaba con el empate y se encontró con un triunfo de la galera para sacar dos fechas antes de que termine esta primera parte del campeonato su lugar en los cuartos de final. Ah, como si esto fuera poco, el Tomba recuperó la soledad de su zona sacándole tres puntos de diferencia a Lanús su único escolta y hoy se estaría cruzando con River Plate (4° A).

Síntesis

Platense (1): Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Gastón Suso ©, Sasha Marcich; Lucas Ocampo, Leonel Picco, Carlos Villalba, Braian Rivero; Ronaldo Martínez y Mateo Pellegrino. DT : Sergio Gómez-Favio Orsi

Godoy Cruz (2): Franco Petroli; Lucas Arce, Pier Barrios ©, Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Bruno Leyes, Nicolás Fernández; Tomás Conechny, Hernán López Muñoz, Facundo Altamira y Tomás Badaloni. DT : Daniel Oldrá

Goles : en el primer tiempo : 3’ Hernán López Muñoz (GC) y 28’ Mateo Pellegrino (P), en el segundo tiempo : 47’ Mariano Santiago (GC)

Cambios : al inicio del segundo tiempo : Iván Gómez y Facundo Russo por Ronaldo Martínez y Braian Rivero (P); 12’ Vicente Poggi, Salomón Rodríguez y Daniel Barrea por Tomás Conechny, Nicolás Fernández y Tomás Badaloni (GC); 27’ Agustín Obando por Lucas Ocampo (P); 35’ Maximiliano Urruti por Mateo Pellegrino (P); 36’ Juan Bautista Cejas y Mariano Santiago por Bruno Leyes y Facundo Altamira (GC) y 45’ Fernando Juárez por Carlos Villalba (P).

Amonestados : en el segundo tiempo : 4’ Thomas Galdames (GC); 22’ Pier Barrios (GC), 23’ Walter Zunino -ayudante de campo- (P); 23’ Favio Orsi -entrenador- (P) y 43’ Federico Rasmussen (GC)

Expulsados : en el primer tiempo : 32’ Ignacio Vázquez -roja directa- (P) y 38’ Roberto Ramírez -roja directa- (GC)

Estadio : Ciudad de Vicente López, Buenos Aires