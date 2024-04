Un golpe inesperado. Cuando todo parecía indicar que iba a ser uno de los tantos jugadores convocados por Daniel Oldrá para el último encuentro de local de Godoy Cruz en esta Copa de la Liga, cuando se enfrente este lunes desde las 20:00 a Sarmiento en el Malvinas Argentinas. Finalmente, en la última practica de esta mañana que se llevó acabó en Coquimbito, Braian Salvareschi tuvo que dejar antes de tiempo y se conoció que el ex hombre de Barracas Central estará varias semanas inactivo se perderá el último tramo de este campeonato, y seguramente el inicio de la próxima Liga Profesional.

Rápidamente, se conoció que el nacido en Olavarría sufrió la dura fractura de peroné aún no hay ningún parte medico oficial, todo parece indicar que estará meses afuera del verde césped. Esto quiere decir que hay dos escenarios posibles, en caso que sea sin desplazamiento estará entre dos o tres meses parados.

Otra de las situaciones probables es si esta lesión, tiene desplazamiento podría estar out de cuatro a seis meses respectivamente. Seguramente todavía no hay información concreta, el zaguero de 24 años tendrá que pasar por el quirófano en los próximos días.

#MundoTomba



Una muy mala noticia para #GodoyCruz: Brian Salvareschi se fracturó el peroné...



Si la lesión es SIN desplazamiento: 2/3 meses afuera

Si la lesión es CON desplazamiento: 4/6 meses afuera#FuerzaBrian https://t.co/bXO7oqk7gj — Chapa Olmedo (@Chapa_Olmedo) April 7, 2024

Durante esta temporada, Salvareschi jugó tres cotejos (no convirtió goles) y recibió una amonestación (frente Instituto). En la lista de los citados, Facundo Butti, el ex All Boys ocupará su lugar en el banco de suplentes.