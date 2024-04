Argentinos Juniors y Racing de Montevideo jugarán este martes a partir de las 19, por la segunda fecha de la Copa Sudamericana, en el estadio Diego Armando Maradona.

Los dirigidos por Pablo Guede vienen a paso firme en el plano local y obtuvieron una victoria más que importante en la visita a Nacional de Asunción por lo que, la antigua idea de ganar todos los del local y rescatar algo fuera de casa, está yendo por buen camino. El inicio del torneo continental fue más que ideal no solo por los tres puntos en Paraguay, sino que también porque el elenco uruguayo empató con el Corinthians y dejaron al “Bicho” como único líder.

El gran trabajo hecho en el arranque del año le dio la posibilidad de rotar contra Vélez, jugar mal, empatar y de todas formas meterse en los playoffs de la Copa de la Liga Profesional. Esta chance de poner un equipo algo alternativo, le permite poner lo mejor que tiene con algunos que llegan totalmente descansados como lo son Gastón Verón, Román Vega y Fernando Meza. De los habituales titulares, los que menos minutos sumaron fueron Alan Lescano, Franco Moyano y Jonathan Galván.

Para este partido, Guede no confirmó el 11, pero se espera que sea algo similar al equipo que triunfó en Paraguay. Las principales dudas vuelven el segundo marcador central y quién se para por detrás del doble nueve. Todo parecería indicar que no usar a Verón contra Vélez fue para que vaya desde el arranque ante Racing. La duda en defensa es Galván o Tobías Palacio. Habrá que ver si opta por la juventud o por la experiencia. Un regreso es el de Santiago Montiel que ya cumplió su fecha de suspensión y será una alternativa para el entrenador. El que no figura entre los concentrados es Thiago Santamaría, que fue titular contra el “Fortín”.

Los convocados:

Racing de Montevideo

Por su parte, los “Cerveceros” no llegan en un buen momento ya que ganó tan solo uno de los últimos cinco partidos. En el torneo doméstico se ubica séptimo con 8 puntos producto de dos victorias, dos derrotas y tres caídas en siete fechas jugadas. En el debut de local por Sudamericana terminó empatando sobre el final luego de un partido parejo desde las llegadas, pero con un Corinthians dueño de la pelota. Esto es una tendencia bastante marcada en el equipo charrúa ya que en su liga es el segundo equipo con menos posesión (45.7%).

En el fin de semana, por los malos resultados, el entrenador Eduardo Espinel decidió poner a todos sus titulares en el empate 1-1 con Miramar por lo que no llega con la misma frescura que su rival argentino. Luego de estar abajo en el marcador desde el minuto 13, su rival se quedó con un hombre menos en el 25 y pudo empatarlo recién en el 44. Por lo que, a pesar de la superioridad numérica, el partido no fue tan sencillo de sacar adelante.

Para este martes, el 11 tampoco está confirmado, pero no se esperan cambios teniendo en cuenta que en los últimos dos encuentros repitió el mismo equipo.

Síntesis

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Fernando Meza, Francisco Álvarez, Jonathan Galván, Román Vega; Alan Lescano, Franco Moyano, Nicolás Oroz; Gastón Verón; Maximiliano Romero y Luciano Gondou.

Racing de Montevideo: Renzo Bacchia; Guillermo Cotungo, Hugo Magallanes, Lucas Monzón, Martín Ferreira; Lucas Rodríguez; Erik de los Santos, Tomás Verón Lupi, José Varela, Jonathan Urretaviscaya, Dylan Nandín.

Horario: Martes 19

TV: ESPN 2

Árbitro: Yender Herrera (VEN)

Estadio: Diego Armando Maradona