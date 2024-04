(UTILIZAR ENCABEZADOS Y NEGRITAS)El uno por uno de la derrota de Tigre en el Clásico

El Ciclo de Sebastian Dominguez no arrancó de la mejor manera, no pudo usarse la frase de debutó y ganó, Tigre no supo usar la posesión que Platense le otorgó y pagó caro con pocas ideas en ataque.

Con la mirada puesta en Unión, Tigre buscará despedir esta nefasta actuación en la Copa de la Liga con una victoria, que no le permitirá salir de esa ultima posición en su zona, subitamente el peor equipo de la competición.

Compartimos con ustedes nuestras apreciaciones del rendimiento de Tigre en Vicente López, siendo la defensa el punto más bajo y Juan Esquivel la figura destacable.

Matias Tagliamonte: 2. Error garrafal que tiró el plan de partido a la borda, arquero que nunca fue cerrojo en su arco. No transmite seguridad ni orden a sus compañeros.

Martin Ortega: 4. Tuvo un duelo directo con Ocampo todo el partido donde lo cerró bien pero sufrió en el segundo tiempo con el ingreso de Angulo. Discreto.

Augusto Aguirre: 3. Su mejor partido en Tigre lo embarra con un penal insólito a Salomón que no disputaba la pelota. Firme arriba, nervioso con la pelota. No debe seguir.

Tomas Lecanda: 2. Comete un penal con una mano extendida, sufrió el duelo con Pellegrino constantemente y la falta de fútbol se le notó. Pesadilla.

Sanchez Miño: 2. Lo sobrepasaban como una autopista, le ganaban en velocidad generaban triangulaciones a su alrededor, con el balón jugaba hacia atrás. Le contabilizan una asistencia cuando el mérito es de Esquivel. Jamás debió llegar al club.

Agustin Cardozo: 5. Normal. Jugó bien en largo con Ortega, no pudo recuperar mucho pq el juego de Platense iba por alto, salió por una contractura y es duda. Poco puede hacer solo.

Tomas Galvan: 3. Falló un mano a mano claro ante el arquero calamar y poco más, no gravitó en el 4-3-3 ni se lo veía cómodo, si siquiera pudiéramos decir que lo vimos en el campo. Se pisaba con Forclaz.

Martin Garay: 6. Multiusos, cubrió toda la cancha, cuando debió ser el único 5 lo cumplió bien, y se mostró dinámico siendo apoyo en varios sectores de la cancha. Recordemos que es un extremo reconvertido a lateral reconvertido a volante central.

Ezequiel Forclaz: 3. Muchísimas ganas pero mucha imprecisión, tanto en el pase como en las gambetas que debía realizar ante la monotonía del equipo en ¾. Se dejó llevar por el roce del partido y se difuminó. Lo están quemando a el y a varios de los juveniles.

Juan Cruz Esquivel: 7. Logró cuantificar su explosividad como tmb su imprecisión gambeteando con una serie de rebotes dignas de autito chocador que lo llevaron a marcar su primer gol, cumpliendo la ley del ex. Hoy es la única amenaza que tiene Tigre.

Gonzalo Flores: 3. Mucho ímpetu pero erró una ocasión clara debajo del arco, salió lesionado del hombro. Necesita un 9 al lado.

Gonzalo Maroni: 1. Fue gambeteado dos veces en 15 minutos perdió todos sus duelos. Se ve afuera de Tigre desde que llegó.

Flabian Londoño, Contin, Brahian Alemán: -