Godoy Cruz cayó este martes ante Boca Juniors en La Bombonera por la jornada 14 de la Copa de la Liga. El autor del único tanto de la noche fue Edinson Cavani quien abrió el marcador a los 40 minutos.



El Tomba ya clasificado a la próxima instancia del torneo no pudo contra el Xeneize en la Ribera a pesar de jugar con un hombre mas por la expulsión de Cristian Medina, a los 31´.



Al finalizar el encuentro, el mediocampista Hernán López Muñoz, quien no tuvo un buen desempeño en el partido habló con las cámaras de TNT Sports sobre el resultado, su pasado en River Plate y el partido ante Vélez por los Cuartos de final.



"Si, obviamente. Nos vamos con bronca porque queríamos demostrar por qué somos el puntero. Se nos escapa por una jugada bien aislada. En el primer tiempo lo teníamos bien controlado pero por una jugada así nos hacen el gol pero bueno. Estamos con la cabeza en alta. Ya tenemos que cambiar rápido la página porque nos toca los Cuartos de final y tenemos que demostrarlo", arrancó.



CHIQUITO ROMERO LE GANÓ EL DUELO A HERNÁN LÓPEZ MUÑOZ EN LA BOMBONERA. pic.twitter.com/nwUmGZW7xi — SportsCenter (@SC_ESPN) April 17, 2024



Consultado sobre cómo se preparó el partido en la semana previa teniendo en cuenta la jerarquía del rival, el número 10 señaló: "Es el doble de motivación porque tenés que demostrar por qué clasificaste dos fechas antes. Eso lleva la bronca de no poder ni siquiera empatar el partido. Hay que dar vuelta la página para enfrentarnos a Vélez, que va ser una final".

Hernán López Muñoz disputa la pelota con Equi Fernández. Foto: Web.

Pensando en el próximo duelo ante el Fortín, López Muñoz sostuvo que no se puede fallar "en detalles". Y recordó: "Nos pasó el torneo pasado que por un penal quedamos afuera. Tenemos que tomar eso de experiencia y tratar de cometer los menos errores posibles para pasar a semifinales".



Por último, el jugador afirmó que hoy no fue un partido especial ante Boca teniendo en cuenta su paso por el club Millonario. "No, no porque me debo a Godoy Cruz. Obviamente mi pasado estando en River capaz resuena un poco, pero bueno. Hoy me debo acá. Fue un partido importante sí, por el rival, por el estadio, pero no deja de ser un partido mas", afirmó.