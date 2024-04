No hubo prueba de carácter. Ya sin nada en juego, porque la clasificación a cuartos de final y el primer puesto de la Zona B estaban asegurados, Godoy Cruz enfrentaba a Boca con la gran oportunidad de eliminar de la competencia a un rival que sabe jugar instancias definitorias, como declaró el mismo Oldrá. El tomba se plantó en La Bombonera y procuró ser una piedra en el zapato para el xeneize. Llegada la media hora de un encuentro en el que no pasaba demasiado, Cristian Medina recibió la segunda tarjeta amarilla y se fue expulsado, dejando al local con diez hombres en búsqueda de una victoria. Parecía que la bodega se adueñaría del partido, pero no fue así. Poco después, Edinson Cavani marcaría el único grito de la noche. El equipo de calle Balcarce redondeó una mala actuación y jamás pudo hacerse cargo del desarrollo, aunque estuvo cerca de empatar con un gran remate de Juan Bautista Cejas.

De todas maneras, esta derrota no es lapidaria ni nada que se le parezca. El partido importante para Godoy Cruz será ante Vélez el próximo fin de semana por los playoffs de la Copa de la Liga. Finalizado el cotejo ante Boca, el DT del tomba, Daniel Oldrá, dialogó con los medios en conferencia de prensa y brindó las siguientes declaraciones: "El balance de esta fase yo creo que es muy bueno. El equipo tiene una virtud y es que se acostumbró a competir todo el tiempo. Nos ha tocado perder y ganar, pero es un equipo súper competitivo. El balance es muy positivo. Me tocó agarrar a seis puntos del descenso y hoy somos los primeros clasificados. Es muy meritorio y le tengo que agradecer a mis jugadores".

Sobre las declaraciones previas del Gato y la especulación respecto a este encuentro: “Era un partido para medirnos y ser serios. Por lo que significa Boca y para finalizar el torneo. Nos tocó perder”.

“Debemos mejorar en los últimos metros, tenemos esa carencia. Llegamos hasta ese sector y nos falta ser contundentes. Tenemos un plantel joven y por momentos nos faltó rebeldía".

"En Playoff, a diferencia del torneo, te vas a penales. Son partidos totalmente diferentes, nadie te regala nada, el que se equivoca paga. Hoy demostramos ser competitivos y tenemos que estar preparados para lo que viene porque va a ser complicado”, finalizó declarando.