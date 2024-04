Rosario Central y Riestra que ya no juegan por nada este miercoles de enfrentan a partir de las 19:30hs, por la última fecha de la Copa de la Liga. El árbitro designado es Andres Merlos, el asistente 1 Julio Fernandez, asistente 2 Damian Olivetto y el cuarto árbitro Juan Nebietti, mientras que en el VAR estará Emanuel Ejarque y en el AVAR Ivan Nuñez, y será televisado por TNT Sports. El Canalla ya tiene la mira puesta por completo en la Copa Libertadores, certamen en el que tiene depositadas todas las esperanzas para esta temporada.

El equipo rosarino viene de caer en su visita a Brasil por la segunda fecha de la Copa Libertadores frente a Atlético Mineiro por 2-1. Y ya no cuenta con posibilidades de pasar de ronda en la Copa LPF, debido a que se encuentra en la decima posición con 14 puntos. El local no podra contar con el jugador Lovera, que sufre una lesión en los isquiotibiales, ni con Bravo, quien se lesionó los ligamentos cruzados y no estará disponible hasta diciembre.

Por su parte, Riestra, cierra su primera participación en un torneo de primera en su historia. Una temporada que ha sido bastante irregular: se encuentra en el puesto 12 con 12 unidades, producto de 3 victorias, 3 empates y 7 derrotas. Suma dos partidos consecutivos sin vencer, tras empatar sin goles ante Huracan y caer 2-1 ante Gimnasia de la Plata. El conjunto que dirige Cristian "Ogro" Fabbiani deposita toda su confianza en su arquero Jonathan Herrera, con tres conquistas en el torneo.