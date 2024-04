De la esperanza en la previa a un traspié durísimo. Luego de una primera fase soñada quedándose en la primera colocación de su zona a quedar eliminarlo y no poder cumplir con el objetivo. Así es el fútbol argentino tan parejo que nunca está dicho la última palabra, anoche en San Luis, Godoy Cruz mostró una desconocida imagen y perdió frente a un inteligente Vélez Sarsfield que entró por la ventana para dar el golpe en estos cuartos de final.

La pregunta del millón es: ¿cuál es el verdadero rendimiento del equipo de Daniel Oldrá? antes de su llave por la segunda fase de la Copa Libertadores de América tuvo un inicio soñado y después de esa eliminación en manos de Colo Colo tuvo algunos momentos interesantes. Bajo una multitud que acompaño en gran número al club de calle Balcarce en el estadio Único de Villa Mercedes, Sebastián Zunino marcó el inicio de las acciones, donde en esos primeros instantes se evaluaron.

Godoy Cruz no cambio su filosofía del dibujo táctico 4-2-3-1 y en la vereda de enfrente estaba el conjunto dirigido por Gustavo Quinteros que le cerró todos los caminos no dejándolo jugar a Hernán López Muñoz, el cerebro del elenco mendocino. A pesar de una tibia presión de la institución de Liniers, el Expreso quería poner sus condiciones de manejar los hilos del compromiso, no había demasiadas chances de gol frente a los arcos.

Hasta que a los 18’ del primer tiempo, los muchachos de Oldrá armaron una jugada de laboratorio centro pasado de Lucas Arce a la cabeza de Tomás Conechny, el ex San Lorenzo entre otros la bajo atrás para el arribo en soledad de Facundo Altamira. Si, el juvenil una de las cartas interesantes en este último tiempo definió abajo al palo zurdo del ex Gimnasia de Mendoza, Tomás Marchiori para estampar el transitorio 1-0.

Parecía ser que era todo color de rosa para el Bodeguero, cuando todo indicaba que iba a estar más calmo con la ventaja a su favor, en esta clase de encuentros no podes pestañar. Cinco minutos más tarde del tanto de Altamira, Claudio Aquino aprovechó un descuido entre los volantes centrales y el ex mediocampista de Independiente filtró una buena pelota a la diagonal de Braian Romero.

El “9” de la V azulada dejo en el camino a Franco Petroli, el golero formado en las inferiores de River Plate se demoró al salir y con el arco a su disposición colocó el empate parcial. Primer golpe en la noche puntana.

Sin embargo, en esa etapa inicial no hubo más ocasiones para ninguno salvo algún disparo de Altamira que fue controlado abajo por Marchiori, estaba todo abierto para el segundo tiempo. En el complemento, cerca de los ocho minutos en una rápida jugada, Elías Gómez le dejo los tapones marcados en el tobillo de Arce, en una primera instancia Zunino le dio continuidad al juego.

Pero, Pablo Dóvalo encargado del VAR llamó al juez principal para que observe en detalle esa situación en la cabina, tras varios minutos de suspenso le mostró la roja directa al ex lateral izquierdo de Rosario Central. Otra vez estaba todo a pedir del Tomba debido a que iba a jugar con un futbolista más hasta el final del partido por más de media hora.

Rápidamente, el Gato movió el banco de suplentes adentro Mariano Santiago y Martín Pino en búsqueda de más explosión en los últimos metros. Cuando, Godoy Cruz mandaba toda la carne al asador, Vélez sacó un contragolpe letal a los 23’ Francisco Pizzini encaró y en el dos uno con Petroli lejos de ser egoísta asistió a Romero.

El ex delantero de Defensa y Justicia, entre otros solo la tuvo que empujar para colocar el 2-1, a pesar de que los hombres del elenco de calle Balcarce reclamaban un fuera de lugar que no existió. De esa dura piña al mentón fue difícil salir para los dirigidos por Oldrá y compañía, empezó abusar demasiado del pelotazo o de algún centro del ingresado Juan Bautista Cejas.

Con todos arriba buscando una cabeza salvadora, antes Nahuel Ulariaga había tenido el empate a la salida de un saque de esquina que se fue rosando el arco defendido por Marchiori, en tiempo de descuento y ya jugó en ataque. Nuevo pelotazo largo del fondo del cuadro de Quinteros (terminó en una de las plateas por ser expulsado tras algunos reclamos), Manuel Guillen dudo y esa incógnita fue aprovechado por el juvenil, Alejo Sarco.

En otra jugada que encendió la polémica, Petroli tocó el balón afuera de los límites del aérea y el colegiado principal volvió a recurrir a la tecnología. ¡Cuatro! minutos tardos aproximadamente en tomar una determinación, el ex Estudiantes de Río Cuarto no se salvo y como era último recurso fue expulsado por roja directa. ¿Quién se calzó los guantes? Godoy Cruz había agotado todas las ventanas de cambios y el encargado de ubicarse bajo los tres palos fue Ulariaga.

Los dos minutos agregados a los siete iniciales, no fueron suficientes y fue final en San Luis, la ilusión del Tomba se apagó y quedó afuera en los cuartos de final. Ahora, es tiempo de barajar y dar de nuevo en La Bodega pensando en el arranque de la Liga Profesional (comienza el segundo fin de semana de mayo) seguramente una de las metas es no desarmar el plantel y seguir siendo uno de los animadores de la tabla anual.

Síntesis

Godoy Cruz (1): Franco Petroli; Lucas Arce, Pier Barrios ©, Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Bruno Leyes, Vicente Poggi; Facundo Altamira, Hernán López Muñoz, Tomás Conechny y Tomás Badaloni. DT: Daniel Oldrá

Vélez Sarsfield (2): Tomás Marchiori; Joaquín García, Damián Fernández, Valentín Gómez, Elías Gómez; Christian Ordoñez, Agustín Bouzat; Francisco Pizzini, Claudio Aquino ©, Thiago Fernández y Braian Romero. DT : Gustavo Quinteros

Goles : en el primer tiempo : 18’ Facundo Altamira (GC) y 24’ Braian Romero (V); en el segundo tiempo : 24’ Braian Romero (V)

Cambios : en el segundo tiempo : 10’ Manuel Guillen por Lucas Arce (GC); 12’ Tomás Cavenagh por Thiago Fernández (V); 18’ Mariano Santiago y Martín Pino por Vicente Poggi y Tomás Badaloni (GC); 29’ Nahuel Ulariaga y Juan Bautista Cejas por Bruno Leyes y Hernán López Muñoz (GC); 37’ Juan Ignacio Méndez, Alejo Sarco y Lenny Lobato por Claudio Aquino, Francisco Pizzini y Braian Romero (V) y 54’ Santiago Caseres por Agustín Bouzat (V)

Amonestados : en el primer tiempo : 44’ Christian Ordoñez (V)

Expulsados : en el segundo tiempo : 8’ Elías Gómez -roja directa- (V), 9’ Gustavo Quinteros – por exceso verbal- (V) y 52’ Franco Petroli -roja directa- (GC)

Estadio : Estadio Único de Villa Mercedes, San Luis