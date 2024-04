No es algo común o algo que se ve todos los días. En los últimos minutos en el estadio Único de Villa Mercedes hubo una perla poco habitual, en una de las últimas jugadas del partido en el triunfo (2-1) de Vélez Sarsfield sobre Godoy Cruz, Franco Petroli tocó el balón con sus manos afuera del aérea. Tras recibir varios minutos en la cabina, Sebastián Zunino le sacó la roja directa al futbolista surgido en las inferiores de River Plate para dejar a su elenco con un hombre menos, en los últimos instantes en San Luis.

Debido a que el club mendocino había agotado todas las ventanas de cambio, Nahuel Ulariaga fue el encargado de ubicarse bajo los tres palos y el centrodelantero no tuvo demasiada incidencia, había ingresado a los 29’ del complemento por Bruno Leyes. En este repaso, recordamos algunos casos de jugadores argentinos de campo que terminaron siendo portero por un día.

En los octavos de final de la anterior edición de la Copa Libertadores, a los 31’ del segundo tiempo, Alexis Martín Arias (hoy en Cerro Porteño) defendía la portería de Argentinos Juniors se llevó puesto a Diego Barbosa, lateral izquierdo de Fluminense. Piero Maza, árbitro chileno de aquel compromiso lo expulsó por último hombre, Leonardo Heredia, el mediocampista se calzó los guantes en aquella noche en el Diego Armando Maradona.

Sin embargo, en la temporada 2021 por la fase de grupos de la Libertadores, River estuvo afectado por los muchos casos de Covid- 19 en su plantel y tenía que enfrentarse ante Independiente Santa Fe de Colombia. Sin ningún arquero anotado en la nómina de buena fe y después del buen debut en el superclásico del juvenil, Alan Leonardo Díaz, Enzo Pérez -ex centrocampista del Tomba- a pesar de tener una distensión en el isquitiobial derecho se ubico bajo los tres caños en el Más Monumental.

Por otra parte, en el 2015 en el Monumental de Rafaela fue el lugar para una jornada inolvidable para Adrián Bastia, el volante de contención se vistió de héroe. ¿Por qué? Carlos De Georgi, en aquel entonces arquero de Atlético fue expulsado en los últimos minutos de que su equipo ganaba por 3-2 frente Unión.

La película no podía terminar de la mejor manera, el Polaco le adivinó la intención a Claudio Riaño, atacante del conjunto santafesino y le tapo el penal en los últimos minutos. Increíble, pero real.

Misma situación le tocó atravesar a Diego Torres, aquel volante que se lo caracterizaba por su ida y vuelta constante, en el cierre del espectáculo de la caída (1-2) de Arsenal frente Fluminense por la Libertadores 2012. Roberto Silvera, el ex juez uruguayo le mostró el camino de las duchas a Cristian Campestrini en los últimos cinco minutos de aquel choque.

Al igual que Bastia, Agustín Pelletieri es un mediocampista que esta jugando en el Torneo Regional Amateur, en su momento fue una de las figuras de Racing Club y en un triunfo (3-1) contra San Martín de San Juan se hizo gigante. ¿Por qué? Jorge De Olivera fue echado en los últimos segundos en el equipo que era dirigido por Luis Zubeldía y el mediocampo le atajo un penal a Gastón Caprari.

“Agustín se cree buen arquero” entre risas aseguró, Zubeldía, flamante entrenador del Sao Pablo en aquella noche en la conferencia de prensa con los periodistas presente.

En uno de los casos más históricos del fútbol argentino, en una clave victoria de River en el clásico ante Racing en el Antonio Vespucio Liberti, Ángel David Comizzo fue expulsado y el elegido para ocupar la potería fue Martín Demichelis. Si, el actual DT del conjunto de Núñez aquella jornada se popularizó el relato: “Hacelo Cuevas” de Atilio Costa Febre.

“En mi pueblo era mediocentro y si faltaba el arquero me ponían a mí” afirmó en su momento, el ex zaguero central de la Selección Argentina entre otros.

Por último, en agosto de 1971 otra vez en la historia de la Academia se vivió un episodio similar al de Pelletieri, Rubén Guibaudo había atajado dos penales contra Rosario Central. Pero, el ex colegiado Teodoro Nitti decidió expulsar al golero titular de la institución de Avellaneda.

¿Quién lo reemplazó? Juan Cardenas, una de las grandes figuras en la histórica obtención ante el Celtic escocés ocupo la valla y le contuvo el penal a Roberto Gramajo. “Me puse el buzo de Gibaudo y me llegaba hasta las rodillas. Quique Wolff me preguntó si iba a usar los guantes, pero no quise. Me acuerdo de que Lamelza se reía porque le parecía ridiculo ver un guante sin guante ni gorra” recordó, el “Chango” Cardenas hace un tiempo atrás.

“Yo lo había estudiado a Gramajo, en los partidos por tele lo tenía visto y sabía que iba a patear a la izquierda” concluyó, Cardenas al recordar ese inolvidable día.