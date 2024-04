Luego de los rumores en horas del mediodía de ayer (martes), salió a la luz que Hernán López Muñoz tenía un pie y medio afuera de Godoy Cruz, era cuestión de un desenlace final tras la dura eliminación en los cuartos de final de la Copa de la Liga iba a ser el jugador a vender en el club de calle Balcarce. Hace un tiempo atrás, los dirigentes del Bodeguero le prometieron al sobrino nieto de Diego Armando Maradona una promesa de venta, en caso que llegue un ofrecimiento que seduzca a las dos partes.

Después de tenerlo en carpeta en la anterior temporada, esta vez San José Eartquakes volvió a pisar el acelerador en búsqueda de sus servicios y en unas rápidas negociaciones se llegó a un acuerdo para quedarse con el volante creativo. El elenco que marcha último en la Conferencia Oeste de la MLS (Major League Soccer) rompió el chanchito y pagó 7 millones de la moneda estadounidense por la totalidad de su ficha por cinco años de contrato.

🚨#SanJose llegó a un acuerdo por Hernan López Muñoz



👉🏾Adquiere el 100% de la ficha por US$7M que se divide en partes iguales entre #River y #GodoyCruz



✍🏾 por 5 años en 🇺🇸



⏰Se trabaja CONTRARELOJ para meter los 🔖 dado que EN HORAS cierra el TMS pic.twitter.com/8MC8Og1Jfu — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) April 23, 2024

Este monto será repartido entre el Expreso y la institución de Núñez debido a que ambos tenían el 50% del pase del talentoso, se había trabajado contrarreloj dado que anoche cerraba el TMS. En agosto de 2023, desde el conjunto dirigido por Daniel Oldrá habían adquirido la mitad de su pase al Millonario y en su momento pagó una suma cercana al millón de dólares.

“Ya está todo definido, me estoy comunicando con él desde Buenos Aires. Se dio lo que salió. A Hernán le explicó lo que viví, después las decisiones las tiene que tomar él. Le habló de la parte futbolística, de lo que puede pasar” aseguró en las últimas horas, Daniel López Maradona -padre de Hernán y ex jugador- en declaraciones con Radio Continental. Además, Daniel afirmó los rumores en su momento: “Hubo sondeos y preguntas del Napoli, no es algo que se inventó. Preguntaron y nada más que eso, pero hubiera sido algo hermoso. Con el apellido podés jugar dos partidos si no jugas bien, la gente habla…” sentenció acerca del futuro de su hijo.

Los números del nacido en Villa Parque en Godoy Cruz jugó 51 encuentros, convirtió siete goles y repartió seis asistencias en su cuenta personal. Será una baja sensible en la columna vertebral de Oldrá, ahora según trascendió el próximo jugador a buscarle una salida es Tomás Conechny.