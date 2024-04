Sin dudas será una de las bajas sensibles que tendrá el plantel conducido por Daniel Oldrá de cara a la próxima Liga Profesional que comenzará el fin de semana del 12 de mayo, Hernán López Muñoz dejará un hueco difícil de llenar en la mitad de cancha, tras el duro golpe en los cuartos de final de la Copa de la Liga se confirmó que el talentoso seguirá su carrera en el San José Earthquakes de la Major League Soccer. Después de ser buscado por el elenco que marcha último en la Conferencia Oeste de Estados Unidos, donde actualmente milita Cristian Espinoza, aquel extremo que tuvo pasos por Huracán y Boca respectivamente en nuestro país, es uno de los nombres más destacados.

“Cuando te veo sonreír, todo mi ser ríe con vos. Y si te veo lagrimear me entra la desesperación. Te me metiste en la piel, me sobornaste la razón” es una frase de la popular canción Rompecabezas de amor de Las Pastillas del Abuelo. Con este tema de fondo, en las principales redes del club de calle Balcarce despidieron al nacido en Villa Parque: “Por hacer tu magia sea bodeguera, por mostrar en cada cancha lo que es el Fútbol Malbec. ¡Gracias, Hernán! “fueron las palabras que le dedicó, el Bodeguero al anunciar su ida al país norteamericano.

¡Gracias, Hernán! 🙌💙🤍💙 pic.twitter.com/BE9RWsEr7s — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) April 25, 2024

Sin embargo, en esa misma línea, el ex Central Córdoba prácticamente en simultáneo posteó en sus redes sociales un video despidiéndose de cada integrante del Expreso acompañado de dos corazones: uno azul y el otro blanco. “Me caí, pero me levanté de la primera, como se levantan las flores en primavera” en el caso del pariente de Diego Maradona utilizó de fondo el tema Me vieron cruzar de Calle 13. “Muchas gracias al Tomba, muchas gracias al cuerpo técnico, muchas gracias a cada empleado del club. Muchas gracias a todo el pueblo bodeguero” cerró el video en sus medios de comunicación.

Por último, su futuro conjunto le dio la bienvenida en sus redes bajo el lema: ¡Welcome, Hernán! en los próximos días llegará al estado de California en Estados Unidos. Vale remarcar que los “Quakes” pagaron una suma cercana a los seis millones de dólares por la totalidad de su pase y firmará contrato hasta 2026 con opción de extenderlo por uno más o hasta 2028, este dinero será repartido entre River y el Tomba.