Gómez quiere ser Xeneize pero Milan no

Después de la caída en el primer Superclásico del año ante River por un tanto a cero, Boca Juniors sigue buscando reforzar el plantel y unos de los jugadores que sigue en la lucha por llegar al conjunto de los mellizos es el defensor, ex Lanús, Gustavo Gómez.

Una de las novelas de este verano estaba llegando inexorablemente a su fin. Pero al parecer hay un capítulo más que podría torcer el desenlace. Es que cuando parecía terminada la negociación de Boca por el defensor Gustavo Gómez, ayer se produjo un hecho en Italia que encendió la ilusión en el "Xeneize".

El Milan, club al que pertenece el paraguayo, venció ayer de visitante y con un doblete de Kessié al Cagliari, por la fecha 21 de la Serie A y, así, logró quedarse con los tres puntos en disputa. Pero el dato saliente en esta historia es que Gustavo Gómez no estuvo ni en el banco de relevos del Rossonero. El paraguayo que es pretendido por el Xeneize quedó afuera de la convocatoria por decisión del entrenador Gennaro Gattuso.

La determinación del DT tendría que ver con el faltazo que metió el marcador central en el último entrenamiento.

Así, con la ausencia de Gómez en la práctica más la no citación para la última victoria, en Boca se encendió una luz de esperanza ya que, según trascendió desde el Viejo Continente, el propio futbolista buscaría presionar y forzar su salida del Milan, que pretende entre siete y ocho millones de euros para desprenderse de él, lo cual el elenco azul-amarela no estaría llegando a proponer el monto ya mencionado y es por eso que aún el jugador no puede salir de Italia y llegar al club argentino.

Solo resta seguir esta novela de mercado de pases para ver si Boca llega a incorporar a unos de los jugadores que más pretende tener en su fila Guillermo Barros Schelotto.