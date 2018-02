Reynoso: "Cuando salió la noticia de venir a Boca, me puse muy contento y no lo dudé"

Google Plus

El quinto refuerzo, Emanuel Reynoso fue presentado oficialmente en Boca Juniors, en conferencia de prensa junto al presidente Daniel Angelici. “Bebelo” contó sus sensaciones con la llegada a la institución Xeneize y su charla con el cuerpo técnico. El ex jugador de Talleres de Córdoba utilizará el número 30 en el dorsal de la camiseta azul y oro.

Ya se venía mencionando su nombre entre los equipos grandes de la Argentina desde hace unos meses por sus buenas actuaciones en el conjunto cordobés. Finalmente fue Boca quién picó en punta y se quedó con el zurdo de 22 años, a cambio del préstamo del jugador Alexis Messidoro, sumado a porcentajes de los pases de: Komar, Maciel y Cubas, y la cancelación de una deuda de Talleres con Boca.

Reynoso comentó sus sensaciones tras su llegada a Boca Juniors: “Daba lo máximo en Talleres, cuando salió la noticia de venir para acá me puse muy contento y no lo dudé". Pero aún así, el cordobés sabe que será una tarea difícil ganarse la titularidad ya que en la zona del campo donde él se ubica hay muchos jugadores y en gran nivel: “Hay buenos jugadores en Boca y más en el mediocampo. Va a ser difícil ganarme un lugar pero voy a dar lo máximo de mí en los entrenamientos para estar a disposición”.

Luego de los primeros entrenamientos bajo las órdenes del cuerpo técnico comandado por Guillermo Barros Schelotto, “Bebelo” mostró destellos de buen fútbol pero lo llevarán de a poco para que logre adquirir la idea de juego del entrenador. Tras ser consultado sobre su relación con sus compañeros y su posición dentro del campo, el jugador esgrimió: “El plantel me recibió muy bien y Guillermo me dio mucha confianza. Estoy a disposición del técnico para jugar en donde me necesite”.