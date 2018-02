Con poco Gas mantiene la preeminencia

Por la decimoquinta jornada de la Superliga, Boca Juniors se pudo imponer ante Temperley; ¿Pero lo hizo a lo Boca? Ciertamente el "Xeneize" puede ganar por un exiguo resultado con sensación a goleada, a dominación sobre su rival, pero en este encuentro no fue exactamente lo que pasó porque al conjunto del Mellizo le falto juego y precisión.

Faltó juego

Se sabe que en el fútbol argentino no hay antagonista a menudo y los equipos llamados "Chicos" te puede dar el Bombonerazo, como lo puede ser Temperley, es por eso que se espera que Boca salga a jugar con un margen superior; no obstante, el domingo no se vio una amplia semejanza debido a que el "Xeneize" no encontraba claridad en su coyuntura.

El no llegar en varias oportunidades al área de su competidor no es solamente la falta de juego, sino que hay que detenerse como se llega al otro lado o como se quiere llegar. Y la aseveración de todo es que el elenco azul-amarela no conectaba cuantiosos pases seguidos por lo que se le hizo difícil armar las jugadas preparadas en los entrenamientos.

Una cerca y no un muro

Otros de los puntos bajos que volvió a tener Boca fue la defensa, la cual una vez más se encontró desorganizada y dormida a la hora de recibir el embate del oponente. Aunque a comparación con el partido anterior estuvo más almidonado, aun así, no quita que durante el enfrentamiento contra Temperley se dispersaron y no marcaban como debían para evitar la penetración del conjunto gasolero al área o los disparos que producía la visita.

Sin gas

Unos de los jugadores que no tuvo "gas", un buen partido, fue Carlos Tevez a quien se lo vio casi inactivo en el partido, pareció no encontrar su fin en el mismo. Lo observabas y parecía que estaba paseando por su barrio. En el primer tiempo no se vio jugadas destacadas del "Apache" y aunque en el segundo tiempo jugó más, lo único destacable fue "la infracción" que recibió en el área de Temperley, donde el árbitro cobre penal y el mismo Tevez fue quien lo ejecutó y falló. Minutos más tarde su pobre actuación se acabaría, debido a que el DT lo cambiaría por Julio Buffarini.

Otro partido con un poco más de gas

En el segundo tiempo, se percibió a un Boca más prolijo en sus tácticas, pero al pasar los minutos en ciertos momentos volvimos a ver más de lo mismo en la etapa inicial, lo que producía que el elenco visitante se animara a atacarlos y buscar "el Bombonerazo". Llegado a los 10 minutos del complemento se vio al elenco de la ribera mejorando su juego, siendo más agresivo en cuanto a las llegadas al arco rival.

Con un poco de albur ganó el partido

Como se pudo observar Boca Juniors tuvo un mejor segundo tiempo, pero no lejos del primero, la diferencia entre ambos periodos es que en el auxiliar tuvo un golpe de azar debido a que cuando Frank Fabra iba al ataque y quiso echar un centro, el balón tomo su efecto directo al arco para que el jugador y su elenco gritaran el único gol del encuentro y del triunfo, que lo mantiene en lo más alto de la tabla con ventaja de sus adeptos con 7 unidades de preeminencia.