En mitad de la reticencia a Nández le reducirían la sanción

En Boca, los ánimos siguen caldeados tanto en la dirigencia como en el cuerpo técnico por el tema que es moda en el fútbol argentino: apuntarlos por los fallos arbitrales y sostener, indirectamente, que hay ciertos privilegios para el puntero de la Superliga. No obstante, ambas partes no pueden ni deben estancarse en lo que sucede en otro lado. Y ahora empiezan a poner la cabeza no solo en la continuidad del campeonato (el domingo recibe a San Martín de San Juan) sino también en el debut de la Copa Libertadores, que está a la vuelta de la esquina. Y es ahí donde hay una cuestión importante de la que empezaron a ocuparse.

Nahitan Nández podría ver reducida su sanción de tres partidos por Copa Libertadores, un hecho que beneficiará al Xeneize por tener entre sus filas a uno de sus jugadores vitales. Según reconocieron fuentes de la Conmebol, existen "serias chances" de la reducción de la condena, aunque el fallo será dado a conocer a fines de esta semana. En este sentido, el panorama continúa siendo positivo para el equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto.

Nández fue suspendido por cinco fechas cuando jugaba en Peñarol en un partido ante Palmeiras, de las cuales ya cumplió dos. En ese sentido, el futbolista hizo una presentación (apoyada por el equipo uruguayo y Boca) en base al artículo 70 del reglamento de Conmebol, que hace referencia a la revisión de una sanción.

El conjunto argentino solicitó que se extinga el castigo sobre el charrúa amparándose en que Felipe Melo, de Palmeiras, vio modificado su castigo de seis a tres fechas. No obstante, la diferencia es que el brasileño realizó la apelación apenas se conoció el castigo.

Boca debutará ante Alianza Lima el 1 de marzo en Perú y, si Conmebol decide fallar a favor de Boca, puede suceder que se extinga el castigo o bien que le bajen alguna fecha la suspensión. De esta manera, el Xeneize tendrá que esperar a finales de la semana para conocer el veredicto final sobre la sanción de Nández.