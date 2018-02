Previa Boca Juniors vs San Martin (SJ): el "Xeneize" quiere escudriñar otra victoria

Google Plus

El Xeneize recibirá al Verdinegro en la tarde-noche del domingo en La Bombonera por una nueva fecha del certamen local. El adalid de la Superliga Argentina buscará seguir aumentando la ventaja que tiene contra sus adeptos antes de llegar al primer compromiso por la Copa Libertadores. Para eso veremos como se prepara el local y la visita para la jornada 17.

Quiere seguir el camino hacia el Bicampeonato

Boca Juniors acogerá en su estadio al elenco sanjuanino para tratar de hacer lo que viene haciendo todos los findes de semana: ganar. El equipo de Guillermo Barros Schelotto viene de obtener una conquista ante Banfield; sin jugar con gran margen de ventaja sobre su antagonista. Es así como viene siendo su 2018, prosiguiendo con la acumulación de puntos en la tabla de posición para estar más cerca del bicampeonato, pero sin establecer una destacable performance como nos tenía acostumbrados.

No se toca la camarilla titular

Pero para este domingo el DT Xeneize confía en los 11 titulares de la semana pasada para conseguir un nuevo triunfo, en esta nueva jornada. Como se vio no fue una actuación ejemplar del juego del elenco de la ribera, pero a Guillermo le gustó, aunque sabe que no deben cometer los mismos errores. Bebelo Reynoso tendrá su segunda participación en el torneo local, en la primera no fue tan limpia pero tampoco fue desprolija por lo que en este fin de semana tendrá que llegar con más creatividad y ser más certero para dejar despejado el camino a los delanteros y tener la posibilidad de gol.

Se sigue el ejemplo para sorprender

En el equipo sanjuanino, que dirige el entrenador Néstor "Pipo" Gorosito repetirá la formación que igualó la semana pasada como local ante Talleres por 1 a 1, pese a que ya está recuperado el lateral izquierdo Leandro Vega, quien sufrió el golpe en el maxilar en el encuentro ante Tigre (hace dos fechas atrás, siendo ocupado su puesto por Matías Escudero).

Guillermo: "Los que hablaron de Boca están equivocados"

El director tecnico del azul amarela, en esta semana solo hizo una rueda de prensa de las 2 que hace todas las semanas, el pasado viernes habló y lo primero que apunto fue: "No estoy para nada de acuerdo con lo extrafutbolístico que se armó. Estoy muy tranquilo con lo que hace Boca y la dirigencia". Así dio inicio a la conferencia el mellizo en donde se refirió a las polémicas que se vienen gestando hacia Boca.

Además, habló directamente de los árbitros: "El 14 vamos a jugar una final y el árbitro tiene que entrar a dirigir un partido de fútbol no una guerra. Hay que darle paz al árbitro para que dirija esa final. Se va a equivocar porque yo me equivoco con un cambio, pero hay que aceptarlo". Fueron las palabras más destacadas del DT Xeneize.

Historial favorable a Boca con una cicatriz

El historial entre ambos consta de 11 partidos, con 7 triunfos para Boca, 1 para los sanjuaninos y 3 empates. El Xeneize marcó 15 goles, mientras que el “Verdinegro” anotó en 11 oportunidades. La máxima goleada del historial la posee San Martin con aquel apabullador resultado de 6 a 1 en el Torneo Final 2013, en cual el conjunto de la ribera no tuvo una buena campaña y con muchos errores le abrió el camino a la victoria a un rival prácticamente descendido. El único tanto Xeneize lo anoto de penal Santiago Silva a los 38 minutos de la primera parte.

Ultima vez que se vieron

La última vez que disputaron un partido fue por la misma fecha (17) pero en el estadio Bicentenario de San Juan el año pasado, en la fecha de 26 de marzo por el Campeonato 2016/17. En el último enfrentamiento fue un partido parejo porque Boca dejaba espacio para que jugara su antagonista y tenía acciones dubitativas, es por eso que el partido finiquitó bien ajustado, con un marcador de 2 a 1 para los visitantes. Los goles fueron de Cristian Pavón y Ricardo Centurión; Dening descontó para el dueño de casa.

Jugadores convocados

Boca Juniors:

Agustín Rossi, Javier Bustillos, Paolo Goltz, Julio Buffarini, Emmanuel Mas, Leonardo Jara, Lisandro Magallán, Frank Fabra, Wilmar Barrios, Nahitan Nández, Gonzalo Maroni, Edwin Cardona, Emanuel Reynoso, Sebastián Pérez, Cristian Pavón, Carlos Tevez, Walter Bou, Ramón Ábila, Junior Benítez y Cristian Espinoza.

San Martín de San Juan:

Ardente, Corti, Escudero, Prosperi, Schmidt, Olivera, Goitia, Vega, Gelabert, Mosca, Fernández, Pelaitay, Fissore, Carabajal, Rodriguez, Maná, Barceló y Spinelli.

Formaciones de los equipos

Boca Juniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Frank Fabra; Nahitan Nandez, Wilmar Barrios, Emanuel Reynoso; Edwin Cardona; Cristian Pavón y Carlos Tevez. DT: Guillermo Barros Schelotto.



San Martín de San Juan: Luis Ardente; Gonzalo Prósperi, Damián Schmidt, Matías Escudero, Luis Olivera; Horacio Carabajal, Alvaro Fernandez, Marcos Gelabert, Claudio Mosca; Maximiliano Rodríguez y Claudio Spinelli. DT: Néstor Raúl Gorosito.