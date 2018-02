Barros Schelotto: "El equipo jugó muy bien"

Google Plus

Sobre lo que le dejó el partido, Guillermo sostuvo: "El equipo jugó muy bien, generó mucho. Hoy el equipo volvió a ser el que todos conocemos, con Temperley y Banfield nos faltó generar más situaciones de gol más allá de que ganamos y lo reconocí en su momento, pero hoy el equipo tuvo fútbol y situaciones, hicimos cuatro goles, pero podríamos haber hecho dos o tres más tranquilamente".

En cuanto a Cristian Pavón, el jugador afamado por su buen nivel de juego y los problemas físicos que sufrió, comentó que lo sacaron del campo por precaución. Además, lo alabó: "Tuvo cada arranque que marcó diferencia, hoy jugó como un jugador de Selección. Esperamos que se recupere bien".

Consultado por la actuación de sus dirigidos, el entrenador testificó: "Me gustó Bebelo, Tevez jugó bien, Cardona siempre te da algo, el equipo me gustó mucho hoy, tuvimos juego asociado a través del toque y de la asociación de los jugadores".

También se le pregunto al Mellizo sobre los jugadores que hizo retozar en el equipo de la reserva: "A Sebastián Pérez y Santiago Vergini los hice jugar en reserva para ver si pueden llegar al partido por la Copa", apuntó.

Por último, Barros Schelotto habló de la seguidilla que se le viene al elenco azul-amarela: "Por ahora no evalúo hacer una rotación. Seguramente mañana veremos cómo está cada jugador para el partido del jueves. La idea es cada partido ir poniendo lo mejor, tenemos cuatro días de recuperación para Alianza, Argentinos, Tigre y River, vamos a ver el cansancio que tengan, o alguna lesión, pero la idea es no cambiar mucho. El jueves jugarán los que estén al 100% porque en la Copa Libertadores hay rivales de jerarquía que no te perdonan la vida".

De esta manera el entrenador dejó en claro sus pensamientos en cuanto al encuentro del domingo y como afrontará el equipo el futuro que se le viene en las competiciones.